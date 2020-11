Real Madrid, Zidane dément tout problème d'attitude au Real Madrid

L'entraîneur du real Madrid a adressé plusieurs sujets, lui qui était de passage en conférence de presse ce vendredi.

"Vous devez croire en vous et en votre travail", a déclaré Zidane en préambule, lors de son point presse face aux médias espagnols ce vendredi, alors que son real Madrid retrouve des couleurs avec notamment sa victoire face à l' .

"Les joueurs y croient aussi. Je suis très positif. Je suis dans une position privilégiée et, à la fin, le soleil sort toujours [après la tempête]. C'est la vie. Avec la qualité que nous avons, nous Nous allons avoir de bons résultats. Nous allons avoir des moments plus difficiles, mais nous essaierons de passer outre."

Zidane sait que les équipes élèvent leur niveau lorsqu'elles affrontent le et, par conséquent, les merengue doivent toujours être à leur meilleur pour rivaliser. "Les équipes adverses sont complètement motivées contre Madrid", a déclaré Zidane. "Nous devons être à 150 pour cent pour avoir une chance de gagner. Mais si nous sommes au même niveau qu'eux, alors notre qualité peut faire la différence."

Les hauts et les bas subis par le champion d' cette saison n'ont rien à voir avec un problème d'attitude, selon le boss du Real, qui insiste sur ce point. "Ce n'est pas un problème d'attitude", a déclaré Zidane. "C'est le football, et parfois nous pouvons avoir des difficultés que nous ne pouvons pas comprendre. Mais la régularité dans le football est la chose la plus difficile, et nous devons travailler pour y parvenir tous les jours. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais c'est ce que nous voulons."

Depuis l'extérieur, la victoire la plus récente contre l'Inter a été considérée comme quelque chose qui pourrait alléger la pression, mais le Français ne le voit pas de cette façon. "Ce n'est pas ça [une libération]", a asséné Zidane. "Cela ne changera pas le fait que des choses seront dites sur l'équipe. Nous devons supporter cela et nous devons continuer à donner le meilleur de nous-mêmes jusqu'à la toute fin."

Des changements ont été apportés par nécessité à Milan mercredi, mais Nacho Fernandez et Lucas Vazquez, en particulier, ont impressionné face à l'Inter. "Tout le monde peut jouer, et c'est une bonne chose", a expliqué Zidane. "Nous voulons cette solidité que nous avions à Milan, mais il y a eu d'autres matchs dans lesquels nous avons été très bons. Nous devons réfléchir à ce que nous faisons bien. C'est [le match d'Alaves] est une autre finale. Alaves va nous compliquer la tâche et il y a trois points en jeu."

Une fois de plus, les champions d'Espagne arrivent dans le match de ce week-end avec des problèmes de blessures et Sergio Ramos, Karim Benzema et Dani Carvajal manquent à l'appel. "Carva a quelque chose qui cloche", a expliqué Zidane après que l'arrière droit se soit absenté de l'entraînement vendredi. Il a de l'inconfort. La situation de Karim a duré plus longtemps que nous l'avions pensé, mais l'important est qu'il va bien. Les sentiments autour de Sergio sont bons."