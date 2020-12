Real Madrid, Zidane appelle à être patient avec Eden Hazard, de retour contre Elche

De retour contre Elche après un mois d’absence, Eden Hazard ne sera pas bousculé dans sa reprise d’après Zinedine Zidane.

Malgré le match nul concédé contre Elche et les deux points de perdus sur l’ , Zinedine Zidane pouvait avoir le sourire, mercredi soir. Sur la pelouse du promu, les Merengue ont pu compter sur le retour aux affaires d’un certain Eden Hazard. Touché à la cuisse contre Alavés, l’ailier belge était sur le flanc depuis un mois et n’avait pas encore fait son retour en compétition officielle.

Ayant repris avec le groupe il y a deux semaines, Hazard avait été convoqué contre Grenade, sans pouvoir autant entré en jeu. Contre Elche, l’ancien de a eu le droit à treize minutes, insuffisant pour pouvoir faire une différence et offrir les trois points à son équipe.

Critiqué depuis son arrivée à Madrid, Hazard est donc une nouvelle fois sur le chemin du retour et de la rédemption mais il semblerait que les précédents médicaux du joueur poussent le staff de Zidane à ne prendre aucun risque.

2021 pour le renouveau ?

N’ayant joué que 29 matches en dix-huit mois, Eden Hazard est devenu une véritable source d’inquiétude chez les supporters et c’est pourquoi Zinedine Zidane appelle à la patience concernant son protégé. Il n’est pas question de rééditer les erreurs du passé, en tirant trop sur la machine belge.

"Hazard est revenu ce soir, mais il a besoin de temps et de matchs à son actif. Il s'agit de le faire étape par étape", a concédé l’entraîneur madrilène à l’issue de la rencontre.

Avec Rodrygo blessé pour les trois prochains mois, Eden Hazard devrait malgré tout avoir un temps de jeu plus conséquent d’ici quelques matches. Il faut dire qu’avec un transfert à cent millions d’euros, Florentino Perez et les socios du Real espèrent plus qu’un remplaçant de luxe surtout dans cette saison de , plus indécise que jamais.

Mais comme le dirait le proverbe, "tout vient à point, à qui sait attendre". C’est tout le mal que l’on souhaite à Hazard afin de prouver qu’il a bien les épaules pour le . Son duo avec Benzema faisait saliver il y a plus d’un an, tout un club attend désormais d’en avoir le cœur net.