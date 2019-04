Real Madrid, Zidane agacé après le nul à Getafe

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, s'est montré agacé après le nul (0-0) contre Getafe.

En se rendant à ce jeudi soir, le avait la possibilité de distancer son poursuivant direct au classement et sécuriser presque définitivement sa place sur le podium de la . Mais c'était trop demandé aux Merengue. Face aux banlieusards de Madrid, ces derniers ont dominé stérilement (69%), manquant de marquer en championnat pour la première fois face à une autre équipe que le Barça depuis le 6 janvier dernier.

" Nous avons fait un très bon match, c'est dommage parce que nous méritions bien mieux, nous avons eu beaucoup d'occasions de marquer, à chaque mi-temps. Donc nous sommes un peu énervés par le résultat. Mais pas par les joueurs, qui ont très bien joué. Nous avons bien défendu, sans prendre de risques, mais nous n'avons pas réussi à marquer ce but", a constaté Zidane au terme du match en conférence de presse.

"Je ne suis pas satisfait du résultat, mais je le suis du jeu, des intentions et de la concentration affichée.", a encore dit Zidane, qui a également louangé Brahim Diaz, la fameuse recrue hivernale du Real.

"Je suis heureux pour lui, car il aime jouer et a fait un très bon match. Il n'a pas peur de tenter des choses et j'aime ça. Il a eu quelques crampes et c'est pour ça que je l'ai sorti", a indiqué Zizou, enervé notamment par les questions sur un éventuel départ de Thibaut Courtois en été et son duel avec Keylor Navas :

"Je suis le coach et c'est à moi de décider, pas vous", a tancé ZZ.