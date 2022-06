Real Madrid : Vinicius va bientôt prolonger

Un accord est proche d'être trouvé pour la prolongation de contrat de Vinicius Jr sous les couleurs du Real Madrid.

Le renouvellement de Vinicius par le Real Madrid est pratiquement une affaire réglée. Le Brésilien et le club sont proches d'un accord auquel il ne manque que quelques petits détails. Les personnes familières avec les négociations assurent à Goal que l'accord est conclu à 95% et qu'il pourrait être finalisé très prochainement.

Une prolongation plus courte qu'espérée

Le contrat de l'attaquant, qui se termine en 2024, ne sera pas prolongé jusqu'en 2028 comme le souhaitait le Real Madrid. Sur ce point, c'est le souhait du joueur qui prévaut, puisqu'il a préféré un renouvellement plus court.

De cette manière, Vinicius pourra renégocier un hypothétique nouveau contrat dans un avenir proche. Goal rapporte depuis des mois que conserver Vinicius était l'un des objectifs prioritaires des Merengue.

L'intention du joueur de 21 ans (il aura 22 ans le 12 juillet) a toujours été de rester au Bernabéu, un stade qu'il considère comme sa maison. A Madrid, il n'y avait pas de doute non plus : Vinicius mérite de meilleures conditions après sa grande saison et il fallait assurer sa continuité pour les années à venir.

C'est pourquoi, en plus de la prolongation de son contrat, sa clause libératoire sera augmentée pour faire peur à tout club qui voudrait approcher la jeune star. Il est évident qu'il y aura une augmentation significative du salaire. Il faut savoir que Vini est en bas de l'échelle des salaires avec environ 3,5 millions par saison.

Un rôle majeur avec le Real

Un mariage parfait qui semble incassable à ce stade. Vinicius a montré son professionnalisme et son attachement au club en travaillant dur et en pratiquant un bon football.

Il a marqué 22 buts et délivré 20 passes décisives au cours d'une saison qui s'est terminée de la meilleure façon possible : avec le but qui a offert à Madrid sa 14e Ligue des champions. Sa participation à la plus haute compétition continentale et au championnat, également remporté, a été fondamentale.

La direction sportive voit maintenant avec lui les fruits d'un grand travail. D'abord, le repérage pour le faire signer alors qu'il n'était qu'un adolescent. Puis, avec son environnement, d'une amélioration constante dans tous les domaines. Il a grandi techniquement, physiquement et psychologiquement pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde.

À tel point que, selon le Centre international d'études sportives (CIES), il est le deuxième joueur ayant la valeur marchande la plus élevée au monde (185,3 millions d'euros), derrière Mbappé (205,6 millions). C'est 140 millions de plus que ce que Madrid a payé il y a seulement quatre ans pour le faire venir de Flamengo. Une affaire rondement menée sur le plan sportif et économique.

Vinicius est actuellement en vacances aux États-Unis. L'idée est qu'à son retour, il se rende à la Ciudad Deportiva pour sceller l'accord avec le président, Florentino Pérez. C'est à ce moment-là qu'il sera confirmé que Vini continuera en blanc pendant plusieurs années encore...