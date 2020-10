Real Madrid, Vinicius s'en veut : "J'aurais pu marquer plus"

Auteur d'un but face à Levante ce dimanche, Vinicius espère qu'il aurait pu faire mieux.

Vinicius Junior a marqué le premier but du lors de sa victoire 2-0 sur , ce dimanche mais a reconnu qu'il aurait pu en marquer plus pour aider son équipe à remporter la victoire plus tôt dans le match.

Le Brésilien a gaspillé quelques grosses occasions après la pause et a ensuite été remplacé par Zinedine Zidane qui a fait entrer son compatriote Rodrygo Goes.

"[Je suis] content du but et du match de l'équipe", a-t-il déclaré à Movistar Plus après le match.

«Il est normal de souffrir un peu loin de chez soi et plus encore en début de saison. [Je suis] heureux de la victoire et maintenant [nous pouvons] nous reposer un peu. [Je suis] content d'avoir marqué. J'étais au bon endroit et je ne pouvais pas rater, même si j'ai eu plus de chances plus tard. Je vais continuer à travailler pour aider le Real Madrid beaucoup plus. J'aurais pu marquer plus, mais je suis content de la victoire", at-il concédé.

Levante a dominé pendant la plus grande partie de la seconde période lorsque le Real Madrid a eu du mal en défense et a laissé ses adversaires produire des occasions.

"En début de saison, il est normal de souffri en seconde période", a-t-il déclaré. «Il fait chaud ici et Levante est une bonne équipe. Ils savent bien jouer au football." Le prochain match de du Real aura lieu dans deux semaines et Vinicius a poursuivi en indiquant que le Real Madrid se sera amélioré après la trêve internationale. "Nous manquons un peu de rythme, mais je pense qu'après la pause, nous serons beaucoup mieux", a-t-il noté.