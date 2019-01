Real Madrid, Vinicius Junior veut jouer avec Neymar

La future star du Real Madrid n'a pas caché son admiration pour son compatriote évoluant actuellement au PSG et espère jouer avec lui.

Si les trentenaires sont souvent fan de Ronaldo ou Ronaldinho, que les plus anciens eux ont rêvé grâce à Pelé, les jeunes brésiliens sont eux sous le charme de Neymar. Professionnel depuis maintenant dix ans, l'international brésilien qui avait connu des débuts très suivis du côté de Santos avant de s'envoler pour l'Europe est une source d'inspiration au pays. Il a même porté tous les espoirs du Brésil durant la dernière Coupe du monde.

Alors forcément, ses compatriotes rêvent de jouer avec lui. Arthur Melo, son coéquipier en sélection, a effectué plusieurs appels du pied pour faire revenir Neymar au FC Barcelone et ainsi pouvoir évoluer avec lui en club. Les nombreux Brésiliens du PSG ont beaucoup oeuvré pour le faire venir dans la capitale française et désormais c'est du côté de Madrid qu'un Brésilien a fait savoir qu'il aimerait jouer dans le futur avec Neymar.

"Mon idole"

L'article continue ci-dessous

Lors d'une interview accordée à Esporte Interativo, Vinicius Junior a révélé qu'il est fan de Neymar avec qui il n'a jamais eu la chance de jouer, mais dont il a vu les exploits durant sa jeunesse au Brésil avant d'entamer sa propre carrière de footballeur à Flamengo : "C’est mon idole. Je le suis depuis ma plus tendre enfance, toute sa carrière depuis ses débuts à Santos. J’ai beaucoup d’amour et de respect pour lui, et il le sait".

La nouvelle pépite du Real Madrid a été plus loin dans son appel du pied envers son compatriote. Il aimerait voir l'ancien du FC Barcelone le rejoindre dans le futur chez l'ennemi juré, les Merengue : "Je veux jouer aux côtés de Neymar au Real Madrid ou en équipe du Brésil. Dans toute l’Europe du football, Neymar est ma principale source d’inspiration et si je devais choisir un Brésilien pour venir au Real Madrid, ce serait Neymar".

De son côté, Neymar a toujours botté en touche concernant une possible venue au Real Madrid ou un départ tout simplement du PSG. "Dès qu’il y aura quelque chose de sûr, soyez rassurés, j’en parlerai à tout le monde. J’assumerai et je suis bien clair là-dessus aussi", avait tout de même indiqué l'international brésilien dans une interview accordée au Canal Football Club, insinuant qu'il y aura forcément un jour ou l'autre un départ.