Real Madrid : Vinicius est l'un des joueurs les moins bien payés de l'effectif !

Vinicius Junior est l'un des cinq joueurs les moins bien payés du Real Madrid, a appris Goal.

Les discussions sur un nouveau contrat pour l'attaquant brésilien ne sont pas encore ouvertes. Le talentueux joueur de 21 ans est à Santiago Bernabeu depuis qu'il a complété un transfert de 45 millions d'euros en provenance de Flamengo en 2018.

Il en est maintenant à 125 apparitions pour les Blancos, avec un rendement de cinq buts en sept sorties cette saison. Le jeune homme est devenu un joueur-clé pour Carlo Ancelotti en 2021-22, avec une régularité ajoutée à son jeu qui avait été absente lors des campagnes précédentes.

Le salaire de Vinicius n'est toutefois pas à la hauteur de son statut de figure emblématique de la capitale espagnole.

Il gagne actuellement 3,2 millions d'euros par saison, et 4 millions d'euros si l'on tient compte des primes, ce qui le place aux côtés de Dani Ceballos, Jesus Vallejo et Andriy Lunin sur la grille des salaires du Real.

Vinicius a été l'un des premiers à accepter des réductions de salaire alors que la pandémie de coronavirus frappait durement les entreprises et les institutions sportives du monde entier, faisant preuve d'une grande maturité.

Le conseil d'administration de Madrid reconnaît aujourd'hui que ses conditions actuelles sont dépassées et que de nouvelles conditions sont nécessaires et méritées.

Le Real a facilité le retour à la compétition de sa star cette saison, après l'avoir vu évoluer avec le Brésil lors de la Copa America.

Il compte cependant 491 minutes de jeu et deux passes décisives en plus de ses cinq buts. Seul Karim Benzema (8 buts et 7 passes décisives) peut se targuer d'avoir fait mieux que Vinicius.

Le Real est maintenant prêt à s'asseoir et à conclure un nouvel accord qui prolongera le séjour de Vinicius au-delà de 2024 et à augmenter sa clause libératoire qui se situe actuellement en dessous de 500 millions d'euros.