Real Madrid, Vinicius a "retrouvé la confiance"

Buteur lors des deux derniers matchs du Real Madrid, Vinicius explique ses performances par un regain de confiance.

Le Brésilien a admis qu'il avait commencé la saison 2019/20 sans confiance. Sa percée initiale dans l'équipe première du avait été sensationnelle, il portait l'équipe offensivement et devait jouer pour le à la Copa America.

Puis une blessure a frappé et sa campagne 2019/20 a mis beaucoup de temps à démarrer.

"La saison dernière, j'ai commencé sans confiance, après une longue période sans jouer à cause d'une blessure", a expliqué le joueur sur sa chaîne YouTube.

«Maintenant, je suis heureux de jouer plus de matchs et de marquer. J'ai plus confiance en moi, jouer au football est toujours important."

Ayant reçu le maillot n° 20 à Santiago Bernabeu, le Brésilien a confirmé qu'il se sentait très à l'aise. "Au Flamengo, j'étais très heureux, le maillot numéro 20 me donne un peu de chance. J'ai fait mes débuts dans le football professionnel avec ce numéro et cette saison j'ai l'opportunité de changer. Je me sens plus à l'aise."