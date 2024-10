Real Madrid - Villarreal : Carlo Ancelotti a tranché pour Mbappé

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tranché sur le temps de jeu de Kylian Mbappé contre Villarreal, samedi.

Le Real Madrid reçoit Villarreal, samedi soir, à l’occasion de la neuvième journée de Liga. Un match qui devrait permettre au club madrilène de renouer avec la victoire et de mettre la pression sur le Barça (1er, 21 pts). Cependant, la question de la titularisation ou non de Kylian Mbappé restait toujours d’actualité. A quelques heures du choc contre le Sous-Marin jaune, Carlo Ancelotti a tranché sur cette interrogation dans son onze.

Le double jeu du Real Madrid avec Kylian Mbappé

Le Real Madrid (2e, 18 pts) vient de passer six jours pénibles. Dimanche dernier, le club merengue a concédé un nul dans les dernières minutes face à l’Atlético Madrid lors du derby madrilène (1-1). Trois jours après, les hommes de Carlo Ancelotti s’inclinaient pour la première fois de la saison lors de la deuxième journée de Ligue des Champions contre Lille (1-0). Un match disputé d’ailleurs par Kylian Mbappé, entré en jeu en seconde partie. L’international français était pourtant annoncé forfait jusqu’à la fin du mois et n’a même pas été retenu par Didier Deschamps pour la prochaine trêve internationale. L’on se demandait alors si Carlo Ancelotti allait le faire jouer face à Villarreal (3e, 17 pts), ce samedi, ou pas. La réponse du technicien italien est finalement tombée.

Getty Images

Carlo Ancelotti innove en défense

En l’absence de Thibaut Courtois, blessé, Andriy Lunin devrait être reconduit dans les cages du Real Madrid après son excellent match contre Lille, mercredi. En défense, Carlo Ancelotti devrait décaler Aurélien Tchouaméni dans l’axe en remplacement d’Eder Militao, trop juste pour débuter. L’international français se retrouverait ainsi aux côtés du très rugueux Antonio Rüdiger. Il ne devrait pas avoir de changement sur les côtés par contre avec Dani Carvajal à droite et Ferland Mendy à gauche.

La décision forte d’Ancelotti pour Mbappé

Dans l’entrejeu, Eduardo Camavinga devrait enchainer avec une deuxième titularisation de suite après son retour de blessure. L’ancien rennais devrait associer à Federico Valverde et Jude Bellingham au milieu de terrain. Ce qui signifie que Carlo Ancelotti reviendrait à son 4-3-3 initial en raison notamment de la présence de Kylian Mbappé. Le Bondynois devrait bel et bien être titulaire à la pointe de l’attaque madrilène aux côtés des Brésiliens, Vinícius Júnior et Rodrygo Goes.

AFP

La compo attendue du Real Madrid contre Villarreal

Lunin, Carvajal, Tchouaméni, Rudiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrygo