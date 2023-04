Real Madrid : Vers un retour improbable pour remplacer Carlo Ancelotti ?

Ce lundi, la presse espagnole affirme que José Mourinho figure parmi les options envisagées par le Real Madrid pour remplacer Carlo Ancelotti.

L'avenir de Carlo Ancelotti continue de poser question du côté du Real Madrid. Sous contrat avec la Maison Blanche jusqu'en 2024, le technicien italien ne serait toutefois pas sûr de rester jusqu'à la fin de son bail, comme l'affirme la presse madrilène ce lundi. Ancelotti a évoqué à plusieurs reprises un départ afin de prendre du repos, tandis que le Brésil se montre de plus en plus insistant pour le recruter.

Plusieurs candidats pour succéder à Ancelotti

Les dirigeants madrilènes explorent alors plusieurs pistes pour remplacer le Transalpin, et c'est Mauricio Pochettino qui serait le grand favori, sans club depuis le mois de juillet 2022. D'autres noms circulent parmi les anciens du club avec évidemment Zinédine Zidane mais aussi Xabi Alonso, qui gère plutôt bien ses débuts comme entraîneur avec le Bayer Leverkusen.

Un improbable retour ?

Mais ce lundi, la Çadena SER a lâché une petite bombe en annonçant un possible retour de José Mourinho ! Entraîneur des Merengues entre 2010 et 2013, le technicien portugais est actuellement 5è de Série A avec l'AS Rome, où son contrat expire en 2024 lui aussi. "On me dit qu’il ne faut pas écarter Mourinho, et même si ça peut sembler de la science fiction pour moi, il ne faut pas l’écarter", a lancé le journaliste Antonio Romero à la radio espagnole.

Vainqueur d'une Liga, d'une Coupe du Roi et d'une Supercoupe lors de son passage sur le banc du Real, le Lusitanien s'était également fait remarquer pour son comportement, ses punchlines à répétition ou encore le traitement réservé à certains joueurs qui n'a pas toujours plu aux supporters des Blancos. Reste à savoir si cette rumeur pourra se concrétiser en réelle proposition de la part du club espagnol.