Real Madrid - Valence : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Real Madrid - Valence : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est un Real Madrid ambitieux et revanchard qui reçoit un Valence en grande difficulté, ce jeudi soir à Santiago Bernabeu. Après son match nul contre la Real Sociedad ce week-end, le Real Madrid compte désormais cinq points de retard sur le FC Barcelone et ne peut plus prendre de retard sur son rival catalan pour éviter de le laisser filer tout droit vers le titre.

Valence en pleine crise

En face, Valence est très mal en point. A tel point que les dirigeants du club Che ont décidé purement et simplement de se séparer du meilleur ami de Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso. Voro Gonzalez assurera l'intérim et aura la lourde mission de diriger Valence au Santiago Bernabeu et de tenter de stopper l'hémorragie dont est victime l'actuel quatorzième de Liga.

Valence compte trois défaites en cinq matches, toutes compétitions confondues, dont une face au Real Madrid en Coupe du Roi. Les hommes de Carlo Ancelotti qui s'étaient imposés aux tirs au buts vont tenter cette fois-ci de faire la différence lors du temps réglementaire. Ils pourront compter sur un Karim Benzema en grande forme depuis la reprise, et même plus globalement sur un trio offensif Rodrygo-Benzema-Vinicius Junior efficace depuis quelques semaines.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Valence

Ville : Madrid

Madrid Stade : Santiago Bernabeu

Santiago Bernabeu Heure : 20:00 UTC+1 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Real - Valence ?

Real Madrid-Valence

Liga

Jeudi 2 février

21h00 sur beIN Sports 1

Stream : beIN Connect, My Canal

Prise d'antenne : 20h55 sur beIN Sports 1

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme My Canal si vous êtes abonné au pack sport, ou bien sur beIN Connect.

Série actuelle du Real Madrid et de Valence

Real Madrid : DVVVN



Valence : DVNDD

Les blessés et absents du Real Madrid et de Valence :

Carlo Ancelotti va devoir se montrer ingénieux en défense puisque c'est le secteur dans lequel le Real Madrid est majoritairement touché par les blessures. En effet, les Merengue seront privés de trois défenseurs susceptibles d'être titulaire dans l'esprit de l'Italien. David Alaba et Ferland Mendy, deux habituels membre du onze de départ, sont blessés, tout comme Lucas Vazquez, régulièrement aligné sur le flanc droit de la défense.

Du côté de Valence, Jaume Domenech et Nico sont d'ores et déjà forfaits, blessés. José Gaya et Tiago Correia sont quant à eux incertains en raison de pépins physiques.

Les équipes probables

XI de départ du Real Madrid : Courtois – Nacho, Militao, Rudiger, Camavinga – Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vincius Junior.

XI de départ de Valence : Mamardashvili – Mosquera, Comert, Ozkacar, Gaya - Almeida, Musa, Lato - Castillejo, Cavani, Lino.