Real Madrid, une nouvelle récompense pour Mbappé

Kylian Mbappé a reçu une belle récompense lundi, deux jours après son but avec le Real Madrid.

Le Real Madrid ira défier l’Atalanta Bergame, mardi, pour le compte de la sixième journée de Ligue des Champions. Un match pour lequel les Merengues sont condamnés à la victoire pour rester en vie dans la compétition. Et pour cela, le Real peut compter sur un Kylian Mbappé libéré qui s’est trouvé un nouvel objet de motivation ce lundi.

Kylian Mbappé présent dans le onze FIFPRO 2024

Cinq mois après son arrivée au Real Madrid, les débuts de Kylian Mbappé sont toujours aussi mitigés. Pourtant, le capitaine des Bleus affiche des statistiques plutôt louables avec ses 11 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues. Des chiffres qui sont toutefois loin de ceux du joueur avec le Paris Saint-Germain la saison dernière. Le Bondynois avait planté 44 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues avec le club parisien. Par ailleurs, Kylian Mbappé a marqué huit autres buts avec l’Equipe de France et a donc terminé l’année 2024 avec un total de 52 buts. Ce qui lui a notamment permis de remporter le trophée Gerd Müller avec Harry Kane (52 réalisations) le 28 octobre dernier lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

Ce lundi, Kylian Mbappé a tiré son épingle de jeu parmi les 26 candidats au onze type annuel de la FIFPRO. Le Bondynois partage l’attaque de ce onze avec son coéquipier au Real Madrid, Vinícius Júnior, et Erling Haaland de Manchester City. Sur les autres lignes, on retrouve Ederson (Manchester City) dans les buts. Le gardien brésilien est épaulé par une défense à trois composée de Dani Carvajal (Real Madrid), Antonio Rüdiger (Real Madrid) et Virgil Van Dijk (Liverpool). Au milieu de terrain, on retrouve logiquement le Ballon d’Or 2024, Rodri (Manchester City), aux côtés de Kevin De Bruyne (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid) et Toni Kroos (Real Madrid/retraité).

Le onze FIFPRO de l’année 2024