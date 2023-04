Real Madrid : une grosse opération déjà bouclée pour le mercato !

Le Real Madrid est sur le point de consolider le contrat de l'un de ses joueurs les plus importants.

La stratégie du Real Madrid est désormais claire : si la Maison Blanche souhaite attirer les prospects les plus prometteurs du monde pour les développer, elle n'oublie pas pour autant de sécuriser les contrats de ses cadres historiques. Luka Modric en fait partie, au même titre que Toni Kroos et Karim Benzema. Et l'avenir du milieu de terrain croate serait déjà scellé.

Le Real Madrid consolide ses légendes !

Selon les informations du quotidien AS, Luka Modric aurait d'ores et déjà trouvé un accord avec sa direction pour rempiler pour une saison supplémentaire. Le vice-champion du monde 2018 serait ainsi lié au Real Madrid jusqu'en 2024 puisque son bail actuel expire le 31 juin.

Modric, 37 ans, reste très influent dans les résultats du Real Madrid. Son expérience du très haut niveau, sa qualité technique exceptionnelle et son professionnalisme en font l'un des maillons forts du club, malgré les années qui passent. Alors qu'il totalise actuellement 480 apparitions sous le maillot blanc, Luka Modric souhaiterait atteindre la barre symbolique des 500 avec ce club mythique. Un objectif qu'il devrait réaliser sans problème.