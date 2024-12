Real Madrid : un Français pour épauler Mbappé ?

Le poste d’arrière gauche est de nouveau problématique au Real Madrid.

Ferland Mendy, titulaire cette saison, a été très décevant, et même son remplaçant Fran Garcia n’a pas été en mesure de convaincre. Carlo Ancelotti les a donc mis sur le banc pour la victoire de dimanche contre Séville, avec Eduardo Camavinga à leur place.

Le Real Madrid espère résoudre le problème l’été prochain avec l’arrivée d’Alphonso Davies, même s’il semble désormais plus susceptible de signer un nouveau contrat au Bayern Munich. Des alternatives sont donc actuellement envisagées.

Selon TEAMtalk (via ED), le Real Madrid est de plus en plus ouvert à la poursuite de la re-signature de Theo Hernandez, dont la situation à l’AC Milan semble incertaine. Il a perdu de l’importance ces derniers mois, et étant donné que son contrat actuel se termine en 2026, il pourrait être disponible à un prix réduit l’été prochain.

Hernandez serait une excellente recrue pour le Real Madrid, surtout s’il peut être acquis à moindre coût. Il n’a que 27 ans, il a donc de nombreuses années devant lui.