Real Madrid, un dernier prix pour Kylian Mbappé avant 2025

Kylian Mbappé vient de décrocher un nouveau prix avec le Real Madrid.

Après plusieurs mois de galères, Kylian Mbappé se retrouve enfin à son aise au Real Madrid. Ces dernières semaines, l’international français a confirmé son regain de forme avec des performances de grande classe sur le terrain. Des prestations qui lui permettent notamment de terminer 2024 avec un nouveau trophée individuel.

Kylian Mbappé élu meilleur joueur du mois de décembre au Real Madrid

Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid ont été très mitigés. S’il avait des statistiques honorables, le Bondynois était régulièrement critiqué pour son manque d’implication dans le jeu. Mais depuis son penalty raté lors de la défaite contre l’Athletic Bilbao, Kylian Mbappé est un tout autre joueur sur le terrain. Comme il l’avait promis, l’ancien parisien est monté en puissance lors des matchs suivants. Le champion du monde 2018 a été buteur à cinq reprises contre Getafe, Gérone, l'Atalanta, Pachuca et Séville et passeur face à Pachuca et Séville. Des chiffres qui lui permettent d’être élu meilleur joueur du Real Madrid du mois de décembre ce mardi.

Kylian Mbappé termine donc l’année 2024 avec un nouveau trophée dans son armoire. De bon augure pour les prochaines échéances de 2025 avec le Real Madrid. Une année qui démarre d’ailleurs très fort avec trois matchs en six jours pour le club madrilène : le FC Valence en Liga le 3 janvier, un déplacement périlleux à Deportiva Minera en Coupe du Roi le 6 janvier et la demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à Majorque le 9 janvier. Et bien sûr, le Real Madrid comptera sur Kylian Mbappé, auteur de 14 buts toutes compétitions confondues, pour sortir indemne de ce marathon.