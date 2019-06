Real Madrid : un départ de Vinicius cet été ?

Selon les informations de quotidien As, Vinicius Jr pourrait faire l'objet d'un prêt cet été. Zidane ne serait pas convaincu par ses aptitudes.

Si l'été agité du attise les passions au rayon des arrivées (le club a déjà dépensé 255 millions d'euros pour 4 joueurs), la Maison Blanche devrait également se montrer active sur le plan des départs.

Certains cas font l'objet de débats en interne, comme celui de Vinicius Jr. Le grand espoir du football brésilien a vécu sa première saison avec la tunique blanche, mais sa campagne a été tronquée par des pépins physiques après une nécessaire période d'adaptation.

Encensé par Perez

Le quotidien AS indique que l'international brésilien n'aurait pas vraiment convaincu Zinédine Zidane, qui souhaite renouveler une partie de son secteur offensif. Capable d'évoluer sur les deux côtés, l'attaquant, au potentiel certain, a encore une grosse marge de progression sur le plan tactique. Sa qualité de dribble est remarquable, mais son efficacité dans le dernier geste est, elle aussi, très perfectible.

Reste que le jeune Brésilien acheté à Flamengo serait apprécié par le président Florentino Perez, qui a déclaré publiquement le percevoir comme une future tête de gondole du club. Au vu de la situation, le quotidien espagnol précise que le Real Madrid pourrait donc prêter Vinicius Jr afin que l'attaquant de 18 ans continue à s'aguerrir dans un autre contexte.

Pour rappel, le Real Madrid a annoncé vendredi la signature d'Eden Hazard, qui devrait évoluer sur le flanc gauche la saison prochaine. Le Belge, acheté à à un an de la fin de son contrat, a coûté 100 millions d'euros, devenant au passage le joueur le plus cher de l'histoire du club avec Gareth Bale. Le Real Madrid a également versé 60 millions d'euros à l' pour s'attacher les services de l'attaquant Luka Jovic, ainsi que 50 millions pour le défenseur de Porto Militao et 45 millions pour le jeune Brésilien de Santos Rodrygo.