Real Madrid : Un cadre va au clash avec Vinicius

Dani Carvajal a parlé aux médias mercredi avant le match d’ouverture de l’Espagne en Ligue des Nations de l’UEFA contre la Serbie à Belgrade.

Le défenseur s'est exprimé alors qu’il était confirmé qu’il était en lice pour le Ballon d’Or 2024. Selon Diario AS, il a admis qu’il ne s’attendait pas à gagner, même s’il est néanmoins reconnaissant de cette nomination.

« C’est clair qu’en tant que défenseur… Dans le football, ce sont les buteurs qui se démarquent. Mais bon, avec la possibilité de le gagner, je suis très content, cela fait référence à la grande année que j’ai eue l’année dernière. Ma famille et moi sommes très fiers. »

Carvajal a également été interrogé sur les récents commentaires de son coéquipier du Real Madrid Vinicius Junior sur le racisme dans le football espagnol, le Brésilien estimant que la Coupe du monde 2030 devrait être délocalisée hors de l’Espagne si les choses ne s’améliorent pas dans les années à venir.

Carvajal attaque Vinicius

« Concernant Vinicius, je voudrais juste dire que nous sommes totalement contre toute situation de racisme dans les stades. Je sais ce dont souffre Vini et nous le soutenons en interne et publiquement. Je pense que la Liga s’améliore et que des protocoles sont en train d’être élaborés pour que ces personnes ne puissent pas revenir aux événements sportifs.

« Mais, au-delà de ces personnes, je ne pense pas que l’Espagne ne mérite pas d’organiser une Coupe du monde. Il ne fait aucun doute que l’Espagne n’est pas un pays raciste. Depuis que je suis enfant, j’ai grandi avec de nombreuses nationalités dans mon quartier, à Leganes. L’Espagne n’est pas un pays raciste. »