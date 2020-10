Real Madrid, un ancien président balance : "Les coffres sont vides"

Ramon Calderon, ancien président du Real Madrid, affirme que le club n'a plus rien dans ses caisses.

L'ancien président du , Ramón Calderón, estime que le club espagnol paie désormais le prix de la "vente ridicule de Cristiano Ronaldo" et que le champion d' n'a aucun moyen de reconstruire l'équipe car les coffres sont vides.

"Ce n'est pas seulement que les coffres sont vides, ils ont aussi des factures impayées totalisant environ 1 000 millions d'euros", a balancé Calderón, tout en défendant Zinedine Zidane.

"Depuis que Cristiano a été bêtement vendu, il était clair que l'équipe avait besoin de renforts dans ce poste et dans d'autres, mais la triste réalité est que les comptes du club sont non seulement vides, mais également remplis de factures à hauteur d'environ 1000 millions d'euros. qui doivent être payées », a déclaré Calderón aux journalistes lors du tournoi annuel de paddle-tennis Desafío Nácex entre d'anciens joueurs du Real Madrid, de Barcelone et de l'Atlético.

Calderon estime en outre que Zidane n'est en aucun cas responsable de la situation difficile actuelle de Madrid. "Il fait ce qu'il peut avec les ressources dont il dispose", a-t-il déclaré. "La performance du Shakhtar n'était pas bonne, il y a eu beaucoup d'erreurs, je suis sûr que c'était le cas dans la composition aussi, mais vous ne pouvez pas blâmer une personne, c'est une accumulation de circonstances, une chaîne d'événements qui ont conduit à cela. C'était une folie de vendre Cristiano alors qu'ils n'avaient personne pour marquer des buts ".