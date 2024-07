Real Madrid : trois défenseurs pour remplacer Leny Yoro

Les plans d'été du Real Madrid ont été quelque peu chamboulés, Leny Yoro ayant choisi de rejoindre Manchester United

Il ne reste plus qu'Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger en défense centrale, ainsi que Jesus Vallejo, mais il n'entre pas dans les plans du Real Madrid.

Selon Diario AS, des joueurs comme Aymeric Laporte (Al-Nassr), Diogo Leite (Union Berlin) et le défenseur de l'Ajax Jorrel Hato ont tous été dans le collimateur des Blancs au cours des derniers mois. Les Blancos étaient à la recherche de Hato, mais il a récemment renouvelé son contrat avec l'Ajax jusqu'en 2028. Les anciens joueurs Mario Gila et Rafa Marin, qui évoluent respectivement à la Lazio et à Naples, ont également été évoqués. Marin est parti il y a seulement quelques semaines, mais le Real Madrid pourrait faire une affaire beaucoup moins chère, avec une clause de vente de 50 % incluse dans leurs départs.

Néanmoins, le Real Madrid s'oriente vers un plan qui consiste à s'en tenir à ce qu'il a. À moins qu'une bonne affaire ne se présente dans les six semaines à venir, le Real Madrid choisira d'utiliser Aurélien Tchouameni comme quatrième défenseur central. Les Madrilènes espèrent qu'il n'y aura pas d'autres blessures graves avant le retour de David Alaba vers la fin de l'année.

Il s'agit certes d'une stratégie risquée, mais aussi d'une stratégie compréhensible. Ces derniers temps, le Real Madrid a tendance à n'agir sur le marché des transferts que s'il a identifié un joueur bien à l'avance, comme ce fut le cas avec Yoro et Jude Bellingham auparavant. Ces dernières années, le Real Madrid s'est montré plutôt économe lorsqu'il s'est agi de compléter son effectif, préférant ne pas signer pour le plaisir.