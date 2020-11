Real Madrid, Toni Kroos dévoile pourquoi il a signé

Toni Kroos révèle ce qui l'a poussé à choisir le Real Madrid, où il se sent complètement épanoui, dans les colonnes de Marca.

À la question : "Qu'est-ce que le vous a offert pour que vous vous sentiez si identifié au Real Madrid ?", le milieu de terrain affirme que la confiance ressentie dès le début avait fait toute la différence.

"Quand je suis arrivé, tout le club - pas seulement mes coéquipiers et mon entraîneur - et les supporters m'ont transmis un sentiment de bonheur du fait que j'étais avec eux. Ce n'est pas normal. En , il faut bien jouer avant d'être content de toi, mais au Real Madrid, j'avais le sentiment qu'ils étaient déjà heureux avec moi là-bas, que je joue bien ou pas. Cela m'a fait du bien et m'a donné confiance pour bien jouer dès le début", indique Kroos, qui affirme que le statut du club meengue l'avait ébloui à l'époque.

"En 2014, le club remporté la , vous pouvez donc l'imaginer. Ancelotti m'appelle et me dit qu'il veut que je dans son club pour améliorer son équipe. Imaginez, ce sont les vainqueurs de la Ligue des champions. J'avais toute sa confiance et c'était la clé pour bien commencer et ne pas avoir de pression. Je pensais qu'ils avaient déjà confiance en moi et cela m'a aidé à bien faire dès le premier match. C'est ainsi que s'est déroulée ma première saison. Pas de trophées, mais c'était très bien", a révélé le joueur allemand.