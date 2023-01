Real Madrid : Toni Kroos dévoile les clés de son succès

Le milieu de terrain du Real Madrid est une référence à son poste depuis plusieurs années et a dévoilé les clés de sa réussite.

Du haut de ses 33 ans, Toni Kroos est incontestablement une référence du football mondial à son poste. Impressionnant lors de sa jeune carrière au Bayern Munich, champion du monde avec l'Allemagne en 2014, l'Allemand a formé un trio légendaire avec Luka Modric et Casemiro au Real Madrid ayant raflé trois Ligue des champions consécutives.

"Il faut lire le match"

Et même si certains signes de déclins laissaient entendre que Toni Kroos était peut-être fini, c'est loin d'être le cas. Dans une interview accordée à Real Madrid TV le jour de ses 33 ans par des joueurs de la Cantera du Real Madrid et aussi par Claudia Zornoza, une joueuse de l'équipe féminine, Toni Kroos a dévoilé les clés pour être un milieu de terrain de renom dans le football actuel.

"Dans le football d'aujourd'hui, un milieu de terrain doit savoir faire beaucoup de choses parce que c'est un poste très complexe. Désormais, il faut être capable de défendre et d'attaquer parce qu'aujourd'hui on attend aussi des passes décisives et des buts de la part du milieu de terrain", a expliqué le champion du monde 2014.

"Je suis un joueur très calme"

Vous devez être capable de lire un match. Au milieu de terrain, il y a très peu d'espace, très peu de temps pour vos actions car il y a toujours des joueurs face à vous qui veulent vous voler le ballon. Il faut avoir de la technique, les contrôles sont très importants pour que tu puisses faire une bonne action et voir si tu es capable de trouver le meilleur coéquipier avec ta passe", a ajouté l'Allemand.

"Être efficace et se dépasser, c'est s'entraîner autant d'heures que possible car cela vous donne une confiance qui vous permet de savoir que vous n'allez pas échouer. Je ne stresse pas, je suis

un joueur très calme qui ne doute pas de mes qualités", a conclu Toni Kroos.

Pour finir, Toni Kroos a également évoqué les cinq Ligues des champions qu'il a remportées, dont quatre avec le Real Madrid, et il a tenu à souligner l’importance du travail d'équipe pour les obtenir.

En fin de contrat l'été prochain avec le Real Madrid, Toni Kroos n'a encore rien acté sur son avenir. D'après les informations de Relevo, l'ancien international allemand envoie toutefois des bons signes à sa direction ces dernières semaines sur son envie de poursuivre l'aventure dans la capitale espagnole, lui qui a tout gagné chez les Merengue.