Real Madrid - Thibaut Courtois : "Il fallait que je me repose quelques jours"

Le gardien de but du Real Madrid a accordé un long entretien aux médias espagnols, dans lequel il se montre rassurant sur son état de forme actuel.

De retour à son meilleur niveau ces derniers mois, Thibaut Courtois, portier du et de la , est actuellement éloigné des terrains, blessé. Invité dans l'émission El Larguero sur la Cadena Ser, il en a profité pour rassurer sur son état de forme, ainsi que pour faire un large tour d'horizon de sa situation personnelle.

"Je sais quand un but est imparable ou si j'aurais pu faire mieux"

Tout d'abord, l'ancien de et de l'Atlético s'est livré sur sa blessure, déclarant ne vouloir prendre aucun risque. "Je vais bien. Après le match contre , j'ai ressenti quelque chose dans le muscle psoas, mais c'était léger. Si j'avais eu un match super important avec l'équipe nationale, j'aurais pu jouer, mais il valait mieux me reposer car des semaines avec beaucoup de matchs arrivent et parfois il faut penser à son corps et être bien. C'est pourquoi il fallait que je me repose quelques jours", a-t-il déclaré, prudent.

L'article continue ci-dessous

En grande forme, Thibaut Courtois est considéré par beaucoup d'observateurs comme le meilleur élément du Real ces derniers mois. Selon lui, le caractère décisif de ses parades est parfois trompeur. "Les arrêts que j'ai dû effectuer l'ont été à des moments clés et c'est pour ça que ça attiré plus l'attention. Nous aurions pu marquer plus de buts, mais nous ne l'avons pas fait et j'ai dû faire des arrêts et c'est pourquoi on dit que je suis le meilleur joueur. Si nous avions gagné 0-2 ou 0-3, on n'aurait pas parlé de moi. J'essaie de faire mon travail et l'important, ce sont les trois points", a ensuite assuré le gardien de but, avant de se pencher sur les critiques dont il a fait l'objet à ses débuts à Madrid.

Plus d'équipes

PSG : bilan des internationaux et casse-tête à venir pour Tuchel​

"Je n'ai besoin de répondre à personne, j'ai toujours su ce que j'avais en moi et ce que je pouvais faire. La critique destructrice est très facile. J'ai toujours travaillé dur et je n'ai jamais changé. J'écoute les critiques constructives de mes proches parce que je sais quand j'ai fait un bon ou un mauvais match. Elles peuvent vous affecter un peu, nous sommes humains et j'ai aussi des émotions. Vous devez savoir d'où vient la critique et vous devez vous fier au coach et à vos proches, famille et amis. Je sais quand un but est imparable ou si j'aurais pu faire mieux. De l'extérieur, il est très facile de parler, mais avec du travail et de la régularité, vous avancez", a confié Thibaut Courtois, déterminé.