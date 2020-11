Real Madrid, tests rassurants pour Benzema

Karim Benzema a passé une batterie de tests très rassurants et devrait être disponible pour le prochain match du Real.

L'attaquant du Karim Benzema a subi des tests concernant sa blessure à l'aine qu'il a subie lors de la défaite 4-1 contre Valence et ces tests ont révélé que l'attaquant français n'avait pas de blessure grave et devrait être prêt à affronter juste après la trêve internationale en cours, selon des indormations publiées dans la presse espagnole.

C'est une excellente nouvelle pour le club merengue, étant donné que Benzema est un joueur crucial pour l'entraîneur Zinedine Zidane.

De plus, les deux prochains matchs du Real Madrid seront contre Villarreal et l’ - tous deux à l’extérieur - et Benzema pourrait faire grand bien au Real, sachant ue ces deux matches pourraient être cruciaux.

Il sera intéressant de voir si Madrid est en mesure de récupérer Militao, Casemiro et Hazad pendant cette pause internationale, car tous les trois sont actuellement absents après avoir été testés positifs pour le Covid-19. Carvajal et Odriozola pourraient également être de retour peu de temps après, si tout se passe bien.