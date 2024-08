Real Madrid : six blessures graves en un an !

Le Real Madrid est perdu après avoir souffert de six blessures graves en un an.

Le mois dernier, trois de ses joueurs ont souffert de déchirures des ligaments croisés, le dernier en date étant l’étoile montante Joan Martinez, qui devait être un membre régulier de l’équipe première de Carlo Ancelotti, bien qu’il n’ait que 16 ans.

César Palacios, qui participait également à la tournée de pré-saison du Real Madrid aux États-Unis, s’est déchiré le ligament croisé antérieur lors du match contre l’AC Milan au début du mois. Cela fait suite au cas du joueur U19 Daniel Mesonero, qui a subi le même sort en juillet. Au total, cela fait six blessures du même type pour les Merengues en 12 mois – après Thibaut Courtois et Eder Militao (en août dernier) et David Alaba (en décembre).

Relevo affirme que le Real Madrid ne comprend pas pourquoi ces blessures continuent à se produire. Au sein de Valdebebas, le complexe d’entraînement du club, on se demande déjà ce qui se passe pour que ce type de contretemps se produise de plus en plus fréquemment.

C'est une situation difficile pour le Real Madrid, et la blessure de Martinez pourrait le forcer à se lancer sur le marché des transferts, d'autant plus qu'Alaba devrait être absent jusqu'en 2025.