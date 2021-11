Real Madrid, Roberto Martinez s’inquiète pour Eden Hazard

5 titularisations en 11 matches. Voilà, le bilan d’Eden Hazard avec le Real Madrid depuis le début de la saison. Malgré l’arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène, la situation du Belge en Espagne ne sait pas arranger. On pourrait même dire qu’elle s’est empiré.

En proie à de nombreuses blessures depuis son arrivée en provenance de Chelsea il y a deux saisons, Hazard avait au moins cette excuse pour expliquer ses faibles temps de jeu. Cette saison, le constat est tout autre.

S’il a encore quelques pépins physiques, l’ancien Lillois n’est tout simplement pas un premier choix dans l’esprit d’Ancelotti. Le technicien italien lui préfère les jeunes Brésiliens que sont Vinicius Jr et Rodrygo pour accompagner Karim Benzema sur le front de l’attaque.

Vers un départ en janvier ?

Une situation préoccupante pour un joueur acheté cent millions d’euros il y a deux ans et qui était censé prendre la relève de Cristiano Ronaldo chez les Merengue.

S’il continue de garder la confiance de Roberto Martinez, le cas Hazard commence malgré tout à inquiéter en Belgique. Capitaine des Diables Rouges, Eden Hazard n’arrive pas au rassemble de novembre dans les meilleures dispositions, du moins mentales.

"C'est une situation inhabituelle. Nous ne nous attendions pas à ce que cela se passe ainsi, a déclaré le sélectionneur belge dans un entretien accordé à HLN.. Mais c'est le football. J'ai vu qu'il est médicalement bien. Il est en pleine forme. Nous avons une bonne relation avec le Real Madrid. Nous savons qu'il fait des efforts supplémentaires pour rester le plus en forme possible. Eden veut faire tout ce qu'il peut pour atteindre son plus haut niveau."

"Cependant, il a reconnu qu'il n'est pas positif qu'il n'ait pas obtenu assez de minutes lors des derniers matchs. Cette période de matches internationaux est une excellente occasion de jouer. Ce n'est pas une situation idéale. Mais on ne s'inquiète pas jusqu'à ce qu'Eden arrête d'apprécier le football. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il peut finir la saison en beauté.