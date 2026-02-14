Real Madrid - Real Sociedad : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est l'heure de vérité au Santiago Bernabéu. Ce samedi soir, le Real Madrid a l'occasion rêvée de mettre une pression maximale sur le FC Barcelone. Deuxièmes à un petit point de leur rival catalan, les hommes d'Álvaro Arbeloa peuvent s'emparer provisoirement de la tête du classement, le Barça ne jouant que lundi soir contre Gérone. La dynamique madrilène est étincelante : sept victoires consécutives en Liga, dont un succès autoritaire à Valence (2-0) la semaine dernière. Débarrassés de la Coupe du Roi après leur élimination précoce face à Albacete, les Merengues ont pu préparer ce sommet avec une semaine complète de travail, un luxe rare dans leur calendrier démentiel. Forts de leur bilan intraitable à domicile (30 points en 11 matchs, 3e de Liga), ils abordent ce rendez-vous avec la confiance d'une équipe qui sait gagner les matchs qui comptent.

La Real Sociedad, l'invité surprise devenu épouvantail

Mais attention, l'adversaire du soir n'est pas un faire-valoir. La Real Sociedad est l'équipe frisson du moment en Espagne. Depuis l'arrivée de Pellegrino Matarazzo sur le banc, les Basques sont transfigurés et restent sur une série de six matchs sans défaite toutes compétitions confondues (4 victoires, 2 nuls). Remontés à la 8e place et qualifiés pour les demi-finales de la Copa del Rey après avoir sorti l'Athletic Bilbao (1-0), ils ont même accroché le Barça (2-1) à leur tableau de chasse récent. Arbeloa ne s'y trompe pas et a qualifié ce duel de "choc entre les deux équipes les plus en forme de Liga", avertissant ses joueurs que "ça ne rigole pas" face à cette équipe compacte, solide défensivement et portée par l'efficacité de Mikel Oyarzabal.

Le retour du Roi Vini et la gestion des blessures

Sur le pré, l'attraction principale sera le grand retour de Vinicius Jr. Suspendu lors du déplacement à Mestalla, le Brésilien réintègre le onze titulaire avec une faim de loup. Il retrouvera Kylian Mbappé, déclaré apte après une alerte au genou, pour reformer un duo qui terrorise les défenses. Cependant, l'infirmerie madrilène reste bien garnie : Jude Bellingham, Rodrygo et Éder Militão sont toujours forfaits. Ces absences obligent Arbeloa à tirer sur la corde et à bricoler, notamment en défense où le jeune Asencio devrait enchaîner, et au milieu où Arda Güler ou le phénomène Mastantuono sont en balance pour compléter l'animation. L'équilibre tactique passera par un milieu musclé (Camavinga, Tchouameni, Valverde) pour contrer l'impact basque.

Un œil sur Lisbonne

Si la Liga est la priorité affichée, le Real Madrid ne peut occulter la menace européenne qui plane. Dès mardi, les Blancos se rendront à Lisbonne pour affronter Benfica lors du barrage aller de la Ligue des Champions. Arbeloa devra gérer cette double contrainte : gagner ce samedi pour le titre, sans risquer de perdre de nouveaux joueurs majeurs avant l'échéance européenne. Entre la fougue d'une Real Sociedad métamorphosée et le cynisme d'un Real Madrid en mission, ce sommet de la Liga promet d'être un véritable test de caractère avant les joutes printanières..

Su quelle chaine suivre le match Real Madrid - Real Sociedad

La rencontre entre le Real Madrid et la Real Sociedad sera à suivre ce samedi 14 février 2026 à partir de 21h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder n'importe où avec un VPN ?

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire Real Madrid - Real Sociedad

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

Le match entre le Real Madrid et la Real Sociedad se dispute ce samedi 14 février à partir de 21h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid aborde le choc de Liga face à la Real Sociedad avec plusieurs incertitudes dans ses rangs. Éder Militão et Jude Bellingham sont d’ores et déjà forfaits en raison de blessures aux ischio-jambiers.

Ferland Mendy, Raúl Asencio et Rodrygo doivent encore être évalués avant la rencontre, tandis que Kylian Mbappé a de nouveau manqué l’entraînement jeudi à cause d’une gêne au genou. Le staff madrilène reste toutefois optimiste quant à la présence de son meilleur buteur au coup d’envoi.

Bonne nouvelle en revanche avec le retour de Vinicius Junior, suspendu face à Valence. Trent Alexander-Arnold, remis de blessure, pourrait également débuter après une entrée convaincante lors du succès contre Los Che.

Brahim Díaz, performant en sortie de banc le week-end dernier, postule désormais à une place de titulaire, surtout si Rodrygo ne peut tenir sa place. Arda Güler et Franco Mastantuono, en difficulté ces dernières semaines, ne semblent pas en position favorable pour débuter cette affiche face aux Basques.

Infos sur l'équipe de la Real Sociedad

La Real Sociedad se présentera au Santiago-Bernabéu diminuée pour affronter le Real Madrid. Takefusa Kubo (ischio-jambiers), Unai Marrero (blessure au visage) et Brais Méndez (suspendu) sont forfaits pour ce déplacement en Liga.

Arsen Zakharyan, Ander Barrenetxea et Luka Sucic demeurent incertains et devront passer des tests de dernière minute avant d’être éventuellement intégrés au groupe.

Álvaro Odriozola pourrait débuter au poste de latéral droit face à son ancien club, mais sauf surprise, Imanol Alguacil devrait reconduire en grande partie l’équipe alignée contre l’Athletic en Coupe du Roi. Mikel Oyarzabal est attendu dans un rôle axial en attaque, chargé d’apporter de la profondeur et de peser sur une défense madrilène parfois exposée ces dernières semaines.

