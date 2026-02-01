Real Madrid - Rayo Vallecano : Diffusion TV et en clair, streaming et compos

L'ambiance promet d'être électrique, voire hostile, ce dimanche après-midi au Santiago Bernabéu. Trois jours après l'humiliation subie à Benfica (2-4) qui a condamné le club aux barrages de la Ligue des Champions, le Real Madrid retrouve son public pour un derby sous haute tension face au Rayo Vallecano. La presse madrilène parle déjà d'un "plébiscite" pour les joueurs et Álvaro Arbeloa. Le message est clair : l'indulgence du début de mandat est terminée. Le public merengue attend une réaction d'orgueil immédiate et ne tolérera aucune apathie. Arbeloa, conscient du danger, a appelé à l'union sacrée, demandant aux supporters d'être "avec l'équipe" pour surmonter cette tempête.

La Liga comme seule bouée de sauvetage

Paradoxalement, si l'Europe vacille, le Real reste un rouleau compresseur en Espagne. Les Madrilènes sont sur une série de cinq victoires consécutives en Liga (Alavés, Séville, Betis, Levante, Villarreal) et talonnent le Barça au classement. Une victoire est impérative pour ne pas laisser les Catalans, qui ont joué la veille contre Elche, s'échapper. Arbeloa a qualifié ce match de "fondamental pour la lutte pour la Liga", rappelant que le championnat est désormais la priorité absolue pour sauver la saison et calmer les esprits.

Mbappé et les "intouchables" en première ligne

Pour cette mission commando, pas question de faire tourner. Arbeloa a confirmé sa confiance aveugle en ses cadres, malgré la débâcle lisboète. Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Jude Bellingham et Thibaut Courtois sont annoncés titulaires. "Je veux toujours les meilleurs sur le terrain", a justifié le coach, balayant l'idée de sanctionner ses stars. Mbappé, en particulier, est attendu au tournant. Auteur de sept buts lors de ses quatre derniers matchs de Liga, le Français doit assumer son statut de leader et guider la révolte face à une défense du Rayo friable à l'extérieur (7 défaites en 11 matchs).

Le Rayo, l'invité qui dérange

Attention toutefois à ce Rayo Vallecano. Bien que 16e et en difficulté (une seule victoire récente), l'équipe d'Iñigo Pérez reste un "rival inconfortable". Les "Franjirrojos" ont souvent posé des problèmes au Real ces dernières saisons (0-0 à l'aller, 0-0 au Bernabéu en 2023). Dans un contexte psychologique fragile côté madrilène, une équipe capable de mettre de l'intensité et de fermer le jeu pourrait transformer le Bernabéu en cocotte-minute. Le Real est prévenu : seule une victoire avec la manière pourra éviter que le doute ne se transforme en crise ouverte.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Rayo Vallecano

Le match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano se tient ce dimanche à partir de 14h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid recevra le Rayo Vallecano ce dimanche en Liga avec un groupe encore amoindri. Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy et Éder Militão restent indisponibles et ne figurent pas dans la convocation d’Álvaro Arbeloa. Si Rüdiger et Alexander-Arnold ont partiellement repris l’entraînement collectif, leur retour n’est pas encore jugé suffisamment sûr par le staff, tandis que Militão poursuit une récupération plus longue, avec un retour espéré seulement en mars. Dani Carvajal, lui, continue de monter en puissance après sa blessure, mais le technicien madrilène insiste sur une reprise progressive.

Sur le plan tactique, Arbeloa devrait ajuster son onze par rapport à la défaite contre Benfica en Ligue des champions. Rodrygo est pressenti pour retrouver une place en attaque aux dépens de Franco Mastantuono, tandis qu’un changement est également envisagé au milieu, où Eduardo Camavinga pourrait être préféré à Arda Güler. En revanche, Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior sont attendus titulaires pour un rendez-vous crucial dans la course au sommet face au FC Barcelone.

Infos sur l'équipe du Rayo Vallecano

Le Rayo Vallecano se présentera au Santiago-Bernabéu avec un effectif légèrement diminué. Abdul Mumin (genou) et Andrei Ratiu (jambe) sont forfaits pour ce déplacement, tandis que Iván Balliu reste incertain après un coup reçu récemment, même si l’optimisme demeure quant à sa présence dans le onze de départ. Malgré ces absences, le staff madrilène estime disposer d’options suffisantes pour rester compétitif face au Real.

Sur le plan offensif, Ilias Akhomach pourrait connaître sa première titularisation. Arrivé en prêt de Villarreal, l’ailier a fait ses débuts comme remplaçant contre Osasuna et postule désormais à une place d’entrée. Devant, Álvaro García, meilleur buteur du Rayo cette saison avec dix réalisations toutes compétitions confondues, sera encore le principal atout offensif. Sa capacité à attaquer la profondeur et à se projeter rapidement reste l’une des clés pour espérer inquiéter une défense madrilène remaniée.

La forme des deux équipes

