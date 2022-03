Real Madrid-PSG : Danilo Pereira, à l'unanimité

Un corner joué à deux, un centre mal ajusté de Di Maria et le Real Madrid part en contre sous les yeux de Messi qui fait mine de tendre le pied pour prendre le ballon à Vinicius. Pour stopper l'offensive, il faut le retour d'un besogneux qui n'a pas la langue dans sa poche : Danilo Pereira.

Sur cette action du huitième de finale aller de Ligue des champions, le longiligne milieu de terrain portugais écope d'un carton jaune mais se fait surtout remarquer pour son recadrage sur le septuple Ballon d'or, coupable de ne pas avoir défendu avec énergie sur le Brésilien du Real Madrid.

« Sur le terrain, j'essaye tout le temps de parler avec mes coéquipiers, pour leur donner des indications. Je pense que c'est mon rôle aussi de donner des indications offensives et défensives pour que l'équipe soit équilibrée », explique-t-il dans un entretien accordé à France Bleu Paris, avant de minimiser ses remarques envers Messi, qui semblait pourtant sans équivoque.

Il demande aux francophones de ne lui parler qu'en français

« Tout le monde dit que j'ai crié sur Messi mais ce n'est pas vrai. Je ne crie sur personne parce que ce n'est pas bon. A ce moment-là, j'ai pris un carton jaune. Après, j'ai juste parlé avec Di Ma [Angel Di Maria]. Ce n'était même pas avec Messi. »

Les jours passent et l'ancien joueur de Porto prend de l'épaisseur aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire où il est apprécié de tout l'effectif et fait le lien entre les jeunes, les francophones et les étrangers.

A la sortie du vestiaire du camp des Loges, on peut le voir aussi bien taquiner Dina Ebimbe, que discuter avec Kehrer ou Kimpembe. Et en dehors, en plus de son cours de français hebdomadaire, il incite ses partenaires francophones à ne lui parler qu'en français pour l'aider à progresser.

Comment le milieu de terrain portugais est-il parvenu à trouver une place qui lui permet aujourd'hui de ne plus figurer parmi les joueurs régulièrement visés par les critiques. Pour lui, l'un des premiers déclics a certainement été le départ de Thomas Tuchel.

Son positionnement en défense centrale n'a pas facilité son adaptation

Arrivé en octobre 2020 dans les derniers instants du mercato, Danilo Pereira a d'abord commencé son aventure parisienne à un poste qui n'est pas le sien. Avant le limogeage de Thomas Tuchel, l'international portugais a en effet évolué plus souvent au poste de défenseur central que de milieu de terrain.

Aligné à deux reprises à son poste de prédilection sur cette période, il se retrouve à six fois défenseur central, pris dans une guerre entre son entraîneur de l'époque et le directeur sportif Leonardo.

« Je suis venu à Paris pour jouer milieu de terrain mais j'ai joué beaucoup de matches au poste de défenseur central et là, pour l'adaptation, c'était un peu difficile. Après, les choses ont encore changé, et le coach a changé aussi, et ça m'a donné beaucoup de confiance. Pochettino m'a donné beaucoup de confiance pour progresser », révèle Danilo Pereira.

Entre les deux hommes, le courant passe bien et le technicien a trouvé dans le milieu de terrain un joueur fiable capable de faire tomber les inquiétudes qu'il exprimait en privé durant le mercato sur la fiabilité de ce secteur de jeu. Une des raisons qui l'a d'ailleurs amené à vouloir recruter Ndombele lors du dernier mercato.

« Il travaille dur mais pas seulement pour lui »

Souvent interrogé sur les qualités de ses joueurs depuis le début de saison, Pochettino s'est régulièrement montré avare dans ses compliments. Pour Danilo Pereira, l'entraîneur parisien a récemment utilisé des qualificatifs rarement entendus jusque-là.

« Quelles sont les choses qui font que Danilo Pereira a pris une grande importance dans l'effectif ? », lui demandait alors un journaliste avant la réception de Saint-Etienne.

« Son professionnalisme, son engagement et son sens de l'appartenance à un groupe. Il travaille dur pas seulement pour lui mais aussi pour les autres, résumait Pochettino. C'est un joueur qui se met au service d'un groupe. Il a trouvé son rôle qui est d'aider l'équipe. Il est humble, il connaît ses qualités et ses défauts. »

Preuve de sa confiance, Mauricio Pochettino avait annoncé à Danilo Pereira qu'il allait démarrer la rencontre aller contre le Real Madrid plusieurs jours avant, tout en lui précisant le rôle important qu'il devrait tenir. Et il y a fort à parier qu'il occupera le même rôle au stade Santiago-Bernabéu mercredi soir.