Real Madrid - Pachuca : Diffusion TV et en clair, meilleur streaming et compos

Mbappé, Tchouaméni et Camavinga sont titulaires avec le Real pour affronter Pachuca en finale de la Coupe Intercontinentale.

Le Real Madrid s’apprête à défier les Mexicains de Pachuca ce mercredi soir au Lusail Stadium, au Qatar, dans une finale de la FIFA Coupe Intercontinentale. Cette compétition, nouveau format de l’ex-Coupe du Monde des Clubs, a déjà vu Manchester City s'imposer en décembre dernier face à Flamengo.

Mbappé, un retour attendu

Pour cette finale, trois Français débuteront sous les couleurs madrilènes : Kylian Mbappé, de retour de blessure, Aurélien Tchouaméni, et Eduardo Camavinga. Une belle occasion pour les trois compatriotes de s’illustrer dans une compétition internationale. Si Mbappé peine encore à trouver sa place parmi les stars du club, cette rencontre pourrait marquer un tournant dans sa saison.

Un Real Madrid en quête de rachat

Los Blancos arrivent au Qatar après une prestation mitigée en Liga face au Rayo Vallecano (3-3), qui les relègue provisoirement à la troisième place du championnat. Malgré tout, leur victoire en Ligue des champions en juin dernier face au Borussia Dortmund (2-0) leur offre l’opportunité de viser un trophée supplémentaire.

Face à Pachuca, habitué aux joutes internationales, le Real devra s'appuyer sur son expérience et sur l’apport de ses stars pour enrichir un palmarès déjà légendaire.

Horaire et lieu du match

Mercredi 18 décembre 24

A 18h, heure française

A Doha (Qatar)

Real Madrid – Pachuca

Les compos du match Real Madrid – Pachuca

Real Madrid : Courtois; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr

Pachuca : Moreno; Rodriguez, Cabral, Micolta, Gonzalez; Montiel, Pedraza, Deossa, Bautista, Idrissi; Rondon

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid – Pachuca

La rencontre entre le Real Madrid et Pachuca sera à suivre ce mercredi soir à partir de 18 heures sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.