Real Madrid : Ozil vote Benzema pour le Ballon d'Or !

Mesut Ozil a appelé l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema à ravir le Ballon d'Or à Lionel Messi en 2022, alors qu'il continue de réaliser sa meilleure saison avec les géants espagnols. Benzema a inscrit ses 40e et 41e buts de la saison lors de la défaite de Madrid face à Manchester City (4-3) en demi-finale aller de la Ligue des champions, mardi soir.

Le Nueve est sur son nuage

Grâce à ce doublé, les hommes de Carlo Ancelotti ont encore de bonnes chances de se qualifier pour la finale avant le match retour au Santiago Bernabeu. Benzema a inscrit 14 buts en Ligue des champions cette année, dont des triplés contre le PSG et Chelsea lors des tours précédents et n'est plus qu'à trois longueurs du record de Cristiano Ronaldo (17 buts).

Ozil, qui a joué aux côtés du Français au Santiago Bernabeu entre 2010 et 2013, estime que ses récents exploits dans le dernier tiers devraient lui valoir son premier Ballon d'or devant la star du PSG et le vainqueur de 2021, Messi. "Quel match fantastique. Donnez à mon garçon Benzi le Ballon d'Or", a écrit le milieu de terrain allemand de Fenerbahçe, sur Twitter.

Qui d'autre est en lice pour le Ballon d'Or ?

Benzema est actuellement en tête du classement GOAL du Ballon d'Or, mais il devra faire face à une rude concurrence. Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé et Sadio Mané complètent le top 5, tandis que Kevin de Bruyne et le lauréat 2018 Luka Modric sont en lice après de solides campagnes. Messi n'a pas sa place dans le classement pour l'instant, le septuple Ballon d'or n'ayant inscrit que neuf buts lors de sa première saison avec le PSG.