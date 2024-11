Real Madrid - Osasuna : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Real Madrid vs Osasuna

Le Real Madrid doit absolument gagner à domicile contre Osasuna samedi, les champions d'Espagne cherchant à rebondir après plusieurs défaites.

Les Blancos sont deuxièmes du classement de la Liga, à neuf points du leader Barcelone, qui a joué un match de plus, et ils accueilleront une équipe d'Osasuna qui occupe la cinquième place, avec 21 points sur ses 12 premiers matches de la saison.

A peine cinq mois se sont écoulés depuis que le Real Madrid a remporté la Ligue des champions pour ajouter son titre de champion de la Liga pour la saison 2023-24, mais en raison des immenses exigences au Bernabeu, le poste d'entraîneur principal de Carlo Ancelotti est remis en question.

Toute défaite pour les Blancos est dommageable, mais les géants de la capitale ibérique ont été battus 4-0 à domicile par Barcelone en Liga le 26 octobre, avant de subir une défaite 3-1 au Bernabeu contre Milan en Ligue des champions mardi soir.

Les Merengues sont 18e au classement de la Ligue des Champions mais peuvent toujours être confiants dans leur progression, la défaite contre Barcelone étant certainement plus dommageable en termes de confiance et de position en Liga.

Le Real Madrid devait affronter Valence en championnat le week-end dernier, mais le match a été reporté en raison des inondations en Espagne, et la victoire de Barcelone sur l'Espanyol a permis aux Catalans de prendre neuf points d'avance en tête du classement.

Pour faire simple, le Real Madrid doit gagner ce week-end, car un autre mauvais résultat avant la trêve internationale de novembre mettrait le club en mode crise et pourrait mettre fin à ses chances de remporter le titre de champion de Liga, même à ce stade, si Barcelone devait continuer son excellente forme avec une victoire sur la Real Sociedad.

Kylian Mbappé serait mécontent de son rôle au milieu, le joueur de 25 ans n'ayant pas encore trouvé sa meilleure forme sous le maillot du Real Madrid, mais Ancelotti espère que le Français pourra passer à la vitesse supérieure ce week-end.

La forme récente des deux équipes

Osasuna n'a plus battu le Real Madrid dans aucune compétition depuis janvier 2011, et n'a plus réussi à vaincre le géant de la capitale à Bernabeu en Liga depuis un succès 3-0 en avril 2004.

Les Pamplonais ont tenu le Real Madrid en échec lors de deux de leurs trois derniers déplacements à Bernabeu, et ils aborderont ce match en excellente forme, après avoir remporté trois victoires consécutives, dont deux en Liga.

L'équipe de Vicente Moreno a remporté ses deux derniers matchs de championnat contre la Real Sociedad et le Real Valladolid sans encaisser de but, tandis qu'elle s'est qualifiée en Copa del Rey mardi soir grâce à une victoire 5-0 contre Chiclana.

Osasuna affiche un bilan de six victoires, trois nuls et trois défaites en 12 matchs de championnat cette saison et occupe la cinquième place du classement, à seulement trois points du Real Madrid, qui compte un match de moins.

Real Madrid - Osasuna, sur quelle chaine ?

: BeIN Sports 3: 14h00

Streaming : beinConnect

Compo probable du Real Madrid :

Lunin ; Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy ; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius

Compo probable d'Osasuna :

Herrera ; Areso, Catena, Boyomo, Cruz ; Moncayola, Torro, Oroz; Pena, Budimir, Saragosse