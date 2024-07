Real Madrid : Nouvelle injustice pour Mbappé ?

Le Real Madrid a remis à Kylian Mbappé le maillot numéro 9 au début du mois, après avoir obtenu sa signature tant attendue.

La demande a été telle, combinée à des problèmes d'expédition dans la chaîne d'approvisionnement du club, que certains fans ont dû attendre des mois pour obtenir leur maillot de la star tricolore en Espagne.

Cependant, ceux qui n'ont pas encore acheté leur maillot du Bondynois pourraient vouloir attendre. Selon The Athletic, la nouvelle star brésilienne Endrick Felipe rêve de porter le numéro 9 et espère un jour enfiler le maillot porté par Ronaldo Nazario.

Le 10 pour Mbappé ?

Il n'aura que peu de chances de ravir ce numéro à Mbappé, mais il pourrait se libérer : si Luka Modric part, le numéro 10 deviendra disponible et le Français pourrait être tenté de prendre la place de Modric.

Modric a prolongé son contrat d'une année supplémentaire cet été et devrait devenir le joueur le plus âgé de l'histoire du Real Madrid cette saison avant de partir au prochain mercato. Seul le joueur de 38 ans saura combien de temps il pourra continuer à jouer, mais même lui pourrait admettre qu'Endrick et Mbappé ont de bonnes chances de lui survivre.