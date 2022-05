Real Madrid : Modric fait une blague sur Mbappé après son transfert avorté

L'avenir de Kylian Mbappé a mis le feu aux poudres du côté de Madrid ces derniers jours. L'Espagne toute entière, hormis peut-être la Catalogne, a très mal digéré la décision de Kylian Mbappé de prolonger au Pairs Saint-Germain. Les journaux espagnols et le Real Madrid l'ont mauvaise après le dénouement de ce feuilleton aussi inattendu que décevant de leur côté.

Modric ne fera pas une volte-face à la Mbappé

Si le sujet est encore sensible, Luka Modric a fait une blague sur la décision de Kylian Mbappé de refuser un transfert au Real Madrid alors qu'il discutait de sa situation contractuelle au Santiago Bernabeu. Tout le monde s'attendait, après la volonté du Français de rejoindre la capitale espagnole l'été dernier, à ce que Mbappé rejoigne Madrid cet été ce ne sera finalement pas le cas. L'avenir de Luka Modric a également fait l'objet de débats récemment, le contrat de l'homme de 36 ans expirant le 30 juin.

Le milieu de terrain croate a déjà fait savoir qu'il aimerait terminer sa carrière à Bernabeu, et a maintenant exclu la possibilité d'imiter Mbappé et de faire un choix surprise sur son avenir. "Je n'ai pas encore renouvelé, mais je ne vais pas faire un Mbappé. J'espère que le club ne me le fera pas", a déclaré Modric à COPE. "Nous avons une bonne relation. J'ai dit à plusieurs reprises que je voulais terminer ma carrière ici."

⚪️ @lukamodric10, en @partidazocope



😂 "Todavía no he renovado, pero yo no voy a hacer un @KMbappe; espero que el club no me lo haga a mí"



😱 "Tenemos buena relación. He dicho muchas veces que quiero terminar mi carrera aquí"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/4JLw6y38oz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 24, 2022

Luka Modric a poursuivi en insistant sur le fait que la saga Mbappé ne distraira pas le Real Madrid de son prochain rendez-vous et objectif : la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, samedi au Stade de France. Le milieu de terrain affirme également qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'institution madrilène et qu'il est enthousiasmé par le potentiel de l'équipe actuelle de Carlo Ancelotti.

"Aucune attente pour Mbappé"

A la question de savoir si l'annonce de la prolongation contrat de Mbappé au PSG a été une surprise, Modric a répondu : "Non, parce que nous ne savions rien. Nous n'avions aucune attente. On en a beaucoup parlé, pendant un an, mais nous ne savions rien, si cela allait arriver ou non, et c'est pourquoi nous devons clore ce sujet et ne plus en parler. Nous avons la finale de la Ligue des champions, qui est la chose la plus importante de toutes".

"Le Real Madrid continuera à être au sommet, au-dessus de n'importe quel joueur, de n'importe quoi, et il n'y a pas besoin d'en parler encore et encore. Je pense que nous avons une très bonne équipe, beaucoup de joueurs qui peuvent beaucoup grandir, qui ont fait une grande saison et qui peut-être apprécient ce que nous avons ici. Des joueurs qui, peut-être que certains d'entre eux, deviendront de grandes stars à l'avenir", a conclu le Croate qui attend désormais un signe de sa direction pour poursuivre son aventure chez les Merengue.