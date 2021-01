Real Madrid, Modric baisse son salaire pour prolonger

Bonne nouvelle pour Luka Modric et les fans du Real Madrid. Le milieu croate devrait prolonger à la maison blanche.

Luka Modric a accepté une réduction de salaire pour renouveler son séjour au , selon une information publiée dans El Mundo Deportivo.

Les actualités du Real Madrid ont été dominées ces dernières semaines par la belle forme du maestro du milieu de terrain et son importance lors des récentes victoires du club, bien qu'il n'ait pas participé au récent affrontement en contre Grenade.

Modric est l'une des trois stars de l'équipe première de Madrid en fin de contrat cet été avec le capitaine du club Sergio Ramos et le joueur polyvalent Lucas Vazquez, mais les deux derniers seraient réticents à accepter une réduction de salaire.

L'accord actuel du milieu de terrain croate chez les merengue expire cet été, mais il devrait maintenant le prolonger d'un an, avec une réduction non spécifiée de son salaire en place.

Modric, qui a remporté le Ballon d’Or en 2018, a joué 365 fois pour les Madrilènes, marquant 26 buts.

« Je souhaite que Luka Modric, Sergio Ramos et Lucas Vazquez soient prolongés le plus rapidement possible », a-t-il déclaré. « Nous souhaitons tous qu'ils restent. Il faut rapidement régler cette situation, c'est dans l'intérêt du club. », avait récemment indiqué l'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane.

L' devait être le dernier grand tournoi de Modric avec la , mais son report à 2021 et la proximité avec la en 2022 suggèrent un destin différent.

Celui qui a mené sa sélection jusqu'en finale de Coupe du monde en 2018 a participé cette saison à l'intégralité ou presque des matchs de (14 rencontres disputées sur 15).