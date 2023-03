Real Madrid : Marco Asensio prêt à discuter avec le FC Barcelone !

Petite bombe lâchée par le quotidien catalan Sport : Marco Asensio, en fin de contrat au Real Madrid, est prêt à discuter avec le FC Barcelone.

Et si l’histoire finissait mal entre Marco Asensio et le Real Madrid ? Promis à un brillant avenir à partir de 2017, année lors de laquelle il avait marqué en finale de Ligue des Champions face à la Juventus (4-1), l’élégant gaucher n’a jamais réussi à confirmer. La faute aux blessures, et également à un rendement loin d’être extraordinaire.

2017, année de sa dernière prolongation

2017, c’est aussi l’année de sa dernière prolongation de contrat avec les Merengue, jusqu’en… 2023. L’échéance arrive donc. Et si tout semblait sur le point de se régler il y a encore quelques semaines, avec une prolongation en bonne voie, Asensio a depuis disparu de la circulation. Et l’international espagnol en veut au club et à l’entraîneur Carlo Ancelotti.

Dimanche, sur la pelouse du Betis Séville (0-0), il s’est échauffé pendant 30 minutes… avant de ne pas entrer en jeu. Et Asensio commence à se poser de sérieuses questions sur son avenir, à un peu plus de trois mois de la fin de son contrat. Selon Sport, deux clubs se sont déjà renseignés : Milan et Arsenal, tandis que le FC Barcelone surveille la situation de près.

"Une Figo" inversée ?

Xavi et son staff apprécient énormément le gaucher, mais le club catalan ne veut pas s’immiscer tant que l’avenir madrilène d’Asensio ne sera pas réglé. Une approche plutôt classe, mais le Barça "sait que le joueur est prêt à discuter" pour un transfert libre cet été, expliquent nos confrères. Toutes proportions gardées, va-t-on assister à "une Figo" inversée ?