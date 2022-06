Real Madrid : Marco Asensio ouvre la porte à un départ

L'international espagnol est fier d'avoir glané une nouvelle Ligue des champions et se pose des questions sur son avenir.

Et si la saison prochaine était la dernière chance de Marco Asensio ? En fin de contrat en juin 2023, l'Espagnol n'a toujours pas confirmé les hautes attentes placées en lui. La venue de Kylian Mbappé aurait très certainement scellé son avenir au Real Madrid mais avec la prolongation du Français au PSG, Marco Asensio peut encore espérer glaner une place de titulaire la saison prochaine sur le front de l'attaque. Pour cela, il devra se battre avec Eden Hazard et Rodrygo pour le poste d'ailier droit. Dans une interview accordée à la Cadena Ser, Marco Asensio a affiché sa fierté de faire partie d'une génération dorée du Real Madrid tout en s'interrogeant sur son avenir.

"Je ne sais pas ce que je vais faire cet été"

"C'est un âge d'or pour le Real Madrid, un époque très importante. Pour avoir gagné des titres, pour la façon dont on les as gagnés. Nous sommes face à une génération qui a été importante, qui est importante et qui a encore beaucoup à donner. Tous les fans en profitent beaucoup et cela me rend heureux. Ce que nous avons vécu cette année est incroyable avec la Ligue des Champions et la Liga. Depuis que je suis à Madrid, je n'ai pas connu une Liga comme celle-ci, gagner avec une telle différence nous a aidés à nous préparer pour la Ligue des Champions. Je suis très heureux de la façon dont tout s'est passé", a analysé l'international espagnol.

"Est-ce que je sais ce que je vais faire cet été ? Non, je ne sais pas. Il me reste un an de contrat au Real Madrid, je ne suis pas libre. C'est un problème que mon agent gère et je veux seulement me concentrer sur l'équipe nationale pour l'instant. Je ne vais pas nier que c'est un moment important pour moi, je me sens plus mature dans tous les aspects, et je dois valoriser beaucoup de choses. Je veux continuer à grandir et j'ai faim. Il faudra voir, je prendrai une décision cette année. Sinon, ce sera la prochaine", a ajouté Marco Asensio.

"J'ai faim de jouer beaucoup plus"

L'ailier du Real Madrid est frustré par son temps de jeu : "La façon dont la saison s'est déroulée et ce que j'ai déjà vécu dans ma carrière, c'est vrai que je veux plus, j'ai faim de beaucoup plus et sinon je prendrais ma retraite, évidemment (rires). Mais j'ai encore de nombreux défis à relever. Je veux aspirer à être le meilleur joueur possible et c'est ainsi que je travaille dans tous les domaines. Je veux continuer sur cette voie et je pense que cette saison, j'ai fait de bonnes choses en relativement peu de minutes. Je veux avoir plus de minutes, apporter plus à l'équipe".

"Personnellement, je ne suis pas déçu parce que je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même toute l'année. En fin de compte, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi et que je ne peux pas contrôler. Mais ce qui dépend de moi et ce que j'ai contrôlé, je l'ai bien fait. J'ai essayé de donner le maximum, le meilleur de moi-même pour gagner ces titres que nous avons remportés cette saison. C'est pourquoi je ne suis pas déçu. Quand on m'en a donné l'occasion, je l'ai saisie. J'ai donné mon maximum et c'est ce qui compte et qui m'a rendu heureux", a ajouté Marco Asensio.

"Il y a beaucoup de compétition à Madrid, c'est l'entraîneur qui décide et c'est ce à quoi vous devez vous conformer. Ancelotti m'a toujours transmis sa confiance. Quant à d'autres joueurs qui peuvent venir, cela ne conditionnera pas beaucoup ma décision. Je suis clair sur ce que je veux : avoir de la continuité et continuer à grandir, c'est ce qui me donnera ce plus et ce bonheur. Cette joie que je recherche et que j'ai eue. J'ai très envie d'avoir de la continuité et je sais que je peux y parvenir au Real Madrid même s'il y a de la concurrence. Si je reste, je sais ce qui se passera, je suis dans ce club depuis de nombreuses années. Je resterai calme à la fin de la saison et je dirai "j'ai tout donné", a conclu l'Espagnol.