Real Madrid, Marco Asensio a répondu sur le terrain

Marco Asensio est heureux de prouver aux sceptiques qu'ils ont tort à son sujet , lui qui revient très bien suite à sa blessure.

Il a marqué et a fourni une passe décisive lors de la victoire 2-0 du sur le samedi.

L'international espagnol a passé environ un an à l'infirmerie pendant la saison 2019/20 après avoir subi une grave blessure au genou lors d'un match amical de pré-saison.

Il a commencé son troisième match consécutif pour les merengue contre le Celta. "On le voit maintenant," a confié Asensio à Marca à propos son retour en forme.

«Les gens ne savent pas que c'est un long processus d'accumulation de matchs et de minutes. "Je suis sur la bonne voie [et] je travaille très dur pour faire de mon mieux."

Asensio a marqué son premier but de la saison pour le Real Madrid contre le Celta, trompant le portier adverse Ruben Blanco après la passe de Lucas Vazquez.

"Le plus important est que l'équipe ait obtenu trois points." Après une série de cinq victoires, le Real Madrid a perdu des points contre Elche lors de la journée précédente.

Asensio était ravi de retrouver la voie du succès. "On est repartis avec la boule au ventre", a déclaré Asensio concernant le résultat d'Elche.

«Nous avons fait un bon match, même si on n'a pas obtenu les trois points. Aujourd'hui, vous avez vu une autre facette de cette équipe, avec des opportunités solides. A cause des circonstances, tout a été un peu compliqué [cette saison], mais nous avons une bonne dynamique. Notre idée et notre mentalité sont claires et nous gagnerons beaucoup de matchs comme ça.", promet-il.

« Nous avons contrôlé le match du début jusqu'à la fin. Ce sont trois points importants ce soir. Mettre la pression dans le camp adverse et faire le jeu correspondent à notre identité. Je suis très heureux pour Asensio car il a eu une grave blessure et il joue de mieux en mieux, » a confié de son côté Zinedine Zidane.