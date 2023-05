Real Madrid-Manchester City : Sergio Aguero fracasse Pep Guardiola

Sergio Aguero n'a pas compris le coaching de Pep Guardiola lors du match nul de Manchester City contre le Real Madrid.

Manchester City et le Real Madrid se sont quittés sur un score de parité en demi-finale aller de la Ligue des champions, mardi soir au Santiago Bernabéu, grâce à des buts de Vinicius Jr. et de Kevin de Bruyne, tous deux de loin. Les deux équipes n'ont pas cédé un pouce de terrain l'une à l'autre et Guardiola n'a pas procédé à un seul remplacement pour tenter de modifier le cours du match.

"Nous avons besoin d'Alvarez"

L'entraîneur espagnol ne manquait pas de ressources offensives puisqu'il disposait de Phil Foden, Riyad Mahrez et Julian Alvarez sur le banc. Sergio Aguero a donc remis en question la tactique de Guardiola, surpris de voir son compatriote argentin rester sur le banc des remplaçants alors qu'il avait impressionné lors des derniers matches.

"Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il n'a pas mis Julian sur le banc. Je me pose des questions, mais c'est Pep. Si cela ne tenait qu'à moi, je ferais jouer Julian dans presque tous les matches parce que nous avons besoin qu'il soit actif et qu'il ait une étincelle", a déclaré l'ancien attaquant de City lors d'un entretien avec le podcast AlbicelesteTalk.

Dans l'ombre d'Haaland

Julian Alvarez a inscrit 15 buts toutes compétitions confondues pour Manchester City cette saison, bien qu'il soit devancé par Erling Haaland. Son but contre Fulham, qui s'est avéré être le but de la victoire 2-1 contre les Cottagers, pourrait s'avérer décisif alors que Manchester City est en quête d'un triplé historique.

La vie de l'Argentin n'est pas facile dans le nord de l'Angleterre puisqu'il paraît difficile pour lui de briguer une place de titulaire tant son concurrent est fort, néanmoins, Julian Alvarez a brillé lors de la Coupe du monde avec l'Argentine et a toujours répondu présent lorsque Pep Guardiola lui a donné du temps de jeu.

Contraint de ronger son frein en milieu de semaine, Julian Alvarez peut espérer être titularisé contre Everton ce week-end si Pep Guardiola cherche à faire tourner son effectif avant le match retour de Ligue des champions contre le Real Madrid qui aura lieu mercredi prochain.