Real Madrid - Manchester City : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Real Madrid - Man City : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

L'heure de la revanche a sonné. Un an après avoir détruit le rêve de Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions au terme d'un scénario épique, le Real Madrid retrouve le club anglais sur sa route ce mardi. En un an de l'eau a coulé sous les ponts, bien des choses ont changé et surtout Erling Haaland est arrivé.

Haaland la bascule

Dominateur l'an dernier, Manchester City s'était effondré dans les dernières minutes et avait amèrement regretté de ne pas avoir converti ses occasions plus tôt dans le match. Les Cityzens ont bien compris leur erreur et ont agi en conséquence cet été en recrutant une arme de destruction massive : Erling Haaland.

Recordman de buts en Premier League sur une saison, le Norvégien a métamorphosé Manchester City. Lui-même l'a avoué, si Manchester City l'a recruté c'est pour ces moments, pour ces rencontres. Le leader de Premier League n'a jamais semblé aussi proche de sa première couronne européenne et sera très dur à battre.

Le Real Madrid spécialiste de la C1

En face, le tenant du titre mise tout sur sa compétition favorite cette saison. Distancé en Liga, le Real Madrid a deux visages. Un conquérant en Ligue des champions et un bien plus friable en championnat. L'an dernier, le Real Madrid a prouvé qu'en Ligue des champions, tant qu'il n'est pas mort, il ne faut pas l'enterrer.

Les Merengue ont la C1 dans le sang et vont vouloir marquer encore plus l'histoire du football européen en s'offrant une nouvelle finale. Pour cela, le Real Madrid serait bien inspiré de l'emporter, ou au moins de ne pas perdre, devant son public ce mardi soir.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Manchester City

Ville : Madrid

Madrid Stade : Santiago Bernabeu

Santiago Bernabeu Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Real Madrid - Manchester City ?

Real Madrid-Man City

Ligue des champions

Mardi 9 mai

21h00 sur Canal + Foot et sur RMC Sport

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 19h50 sur Canal + Foot

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle du Real Madrid et de Man City

Real Madrid : VDVDV



Man City : VVVVV

Les blessés et absents du Real Madrid et de Manchester City :

Trois absents du côté du Real Madrid. Eder Militao est suspendu pour accumulation de cartons jaunes tandis que Dani Ceballos souffre d'une lésion musculaire. Ferland Mendy est incertain en raison d'une blessure au mollet l'ayant écarté des terrains plusieurs semaines.

Pep Guardiola, de son côté, risque de devoir se passer de Nathan Aké, sorti en cours de jeu lors de la victoire contre Leeds en raison d'une douleur aux ischio-jambiers.

Les équipes probables

XI de départ du Real Madrid : Courtois – Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga – Kroos, Modric, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

XI de départ de Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Akanji – Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland.