Real Madrid : Malgré la débacle, Carlo Ancelotti devrait rester

Après l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti devrait rencontrer sa direction afin d'évoquer la saison prochaine.

Après une saison fantastique marquée par une victoire finale en Liga et un parcours mémorables jusqu'à la victoire en Ligue des Champions, le Real Madrid devra se contenter de la Coupe du Roi et de la Coupe du monde des clubs cette saison. Alors que le FC Barcelone a validé son titre de champion d'Espagne, les Merengues ont été terrassés par Manchester City (0-4) en demi-finale retour de la Ligue des Champions mercredi.

Une réunion entre Florentino Perez et Ancelotti

De quoi remettre en cause l'avenir de Carlo Ancelotti sur le banc du club espagnol, lui qui est associé à des rumeurs de départ depuis quelques mois avec l'insistance de la sélection brésilienne pour l'engager. Mais malgré des résultats et un jeu décevants cette saison, le poste du technicien italien pourrait ne pas être menacé.

D'après les informations de As ce jeudi, une réunion est prévue entre le coach madrilène et son président Florentino Perez. Cette réunion n'aurait pas comme sujet principal l'avenir de l'entraîneur transalpin mais bien la saison prochaine. Les deux hommes évoqueraient ainsi le mercato estival à venir, lors duquel le Real devrait tenter de recruter Jude Bellingham, et les clés pour la saison 2023-2024. Ancelotti avait assuré vouloir aller au bout de son contrat, qui expire en juin 2024, et semble bien parti pour.