Real Madrid, Lucas Vazquez prêt à faire un sacrifice pour prolonger

Lucas Vázquez veut rester avec le Real Madrid et espère prolonger son contrat actuel qui expire le 30 juin 2021 selon AS.

Le joueur d'origine galicienne est prêt à jouer un rôle plus défensif comme on lui a demandé à plusieurs reprises cette saison.

La position préférée du joueur est sur l'aile droite, mais Vazquez n'a réuni que 839 minutes de temps de jeu pendant toute la saison 2019/20, marquant trois buts seulement.

Vazquez est d'ailleurs loin d'être un titulaire en puissance. Vinicius, avec 1817 minutes de football en équipe première, est l'ailier du Real avec le plus de temps de jeu cette saison en , suivi de Rodrygo (1635 ') et Eden Hazard (1462'). Bale (1 260 '), Lucas Vázquez (1 022') et Asensio (334 ') finalisent la sachant que Hazard et Bale ont manqué une grande partie de la campagne sur blessure.



Lucas Vazquez pourrait avoir un futur au sein du club avec sa polyvalence et sa capacité à occuper également le poste d'arrière droit. Selon AS, cette flexibilité pourrait contribuer à convaincre le club qu'il a une place à Bernabeu.