Real Madrid – Liverpool : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Real-Liverpool.

Liverpool espère un miracle

Battu 5-2 au match aller à Anfield, Liverpool devra réaliser un véritable miracle pour renverser la vapeur face au Real Madrid.

Si cette équipe de Liverpool est capable de passer sept buts à Manchester United, elle est aussi capable de perdre contre Bournemouth, une équipe du bas de tableau de la Premier League.

De plus, le Real Madrid reste très prudent comme l'a confié Carlo Ancelotti avant la rencontre : « L'an dernier, contre Chelsea, nous avions un avantage de deux buts et nous avions eu beaucoup de mal. Il ne faudra pas penser à gérer notre avantage et à jouer la montre. »

Date, horaire et lieu de Real Madrid-Liverpool

Date : mercredi 15 mars 2023

Ville : Madrid (Espagne)

Stade : Estadio Santiago-Bernabéu

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : Huitième de finale retour de la Ligue des champions 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Felix Zwayer (Allemagne).

Sur quelle chaîne voir le match Real Madrid-Liverpool ?

En France, la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool sera diffusée simultanément sur Canal+, RMC Sport UHD et RMC Sport 1.

Le streaming pour voir le match Real Madrid-Liverpool

En France, il sera de possible de voir le match Real Madrid-Liverpool en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Real Madrid-Liverpool

Pour cette affiche, Karim Benzema devrait pouvoir tenir sa place au sein de l'attaque madrilène. Le Français avait été préservé contre l'Espanyol Barcelone en raison d'un problème à la cheville. Touché à la cuisse, David Alaba est lui aussi incertain et devrait démarrer la rencontre sur le banc.

A Liverpool, Jürgen Klopp devra se passer des services de Luis Diaz, Thiago Alcantara, Calvin Ramsey et Joe Gomez.

L'équipe probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Nacho - Modrić, Tchouaméni, Kroos - Valverde, Benzema, Vinícius Jr.

Joueurs suspendus au prochain avertissement : aucun.

L'équipe probable de Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Bajcetic - Salah, Gakpo, Darwin Núñez.

Joueurs suspendus au prochain avertissement : Alexander-Arnold.

Les statistiques à connaître avant Real Madrid-Liverpool

● Le Real Madrid a remporté 6 de ses 7 derniers matches de C1 contre Liverpool (1 nul) après avoir perdu ses 3 premiers.

● Liverpool est l'une des 4 équipes anglaises à avoir gagné à l'extérieur contre le Real Madrid en compétition européenne, avec Arsenal, Manchester City et Chelsea. Cependant, les Reds ont perdu leurs 2 dernières visites à Santiago-Bernabéu.

● Le Real Madrid s'est qualifié lors de 26 de ses 27 précédentes confrontations à élimination directe en C1 au cours desquelles il a remporté le match aller à l'extérieur, l'exception étant la défaite contre l'Ajax à ce stade en 2018-2019 (2-1 à l'extérieur, 1-4 à domicile).

● Lors du match aller, Liverpool a encaissé 5 buts dans un match européen pour la 2e fois seulement de son histoire (1-5 contre l'Ajax en décembre 1966). Les Reds n'ont jamais perdu par plus de 4 buts sur une confrontation aller-retour en compétition européenne (3-7 contre l'Ajax en C1 1966-1967, 2-6 contre le Spartak Moscou en C2 1992-1993).

● Liverpool est l'une des 4 seules équipes à s'être qualifiées malgré une défaite par 3 buts ou plus à l'aller en Ligue des Champions, c'était contre Barcelone en demi-finale 2018-2019 (0-3 à l'aller, 4-0 au retour).

● Ce match sera le 300e du Real Madrid en Ligue des Champions, soit au moins 20 de plus que toute autre équipe depuis 1992. Les Madrilènes auront l'occasion de remporter une 5e victoire consécutive à domicile dans la compétition pour la 1re fois depuis septembre 2015-octobre 2016 (8).

● Karim Benzema (Real Madrid) a inscrit 19 buts lors de ses 19 derniers matches à élimination directe de Ligue des Champions. Il est le meilleur buteur contre Liverpool dans l'histoire de la C1 (6 buts).

● Vinícius Júnior (Real Madrid) est impliqué dans 18 buts lors de ses 18 derniers matches de Ligue des Champions (10 buts, 8 passes décisives). Liverpool est l'adversaire contre lequel il a le plus marqué dans la compétition (5 buts).

● Vinícius Júnior a déjà signé un doublé dans 2 stades différents avec le Real Madrid contre Liverpool (Anfield et à l'Alfredo-Di-Stéfano). Ce match ayant lieu à Santiago-Bernabéu, il pourrait devenir seulement le deuxième joueur à marquer 2 buts ou plus dans un même match contre un même adversaire dans 3 stades différents en Ligue des Champions après Cristiano Ronaldo contre la Juventus (Allianz Stadium, Bernabéu et Principality Stadium).

● Mohamed Salah a marqué et délivré une passe décisive lors de 8 matches différents de Ligue des Champions pour Liverpool, un record pour un joueur avec une équipe anglaise dans la compétition. Il a marqué lors de ses 6 dernières apparitions dans la compétition, seul Ruud van Nistelrooy a marqué dans plus de matches consécutifs pour une équipe anglaise (9 en avril 2003 avec Manchester United).