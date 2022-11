Real Madrid : Les révélations touchantes d'Eden Hazard

Eden Hazard, l’attaquant du Real Madrid et de la Belgique, s’est confié sur son état de forme à la veille du début de la Coupe du Monde.

L’attaquant belge de 31 ans n’a pas la confiance de Carlo Ancelotti depuis le début de saison. Il est encore très loin de son meilleur niveau. Eden Hazard l’a reconnu dans un entretien accordé à l’Équipe.

Hazard a souffert « mentalement »

En trois ans en Espagne, le Belge a vécu un véritable calvaire. Enchainant les pépins physiques, l’ancien buteur des Blues n’a jamais réussi à justifier les 115 millions d’euros investis dans son recrutement en 2019.

Les allers-retours à l’infirmerie ne sont pas la seule raison de la descente aux enfers du Belge. Ce dernier manque terriblement de confiance en lui selon ses propres mots.

« Pour être honnête, ce niveau de 2018, je ne l'ai plus. Je ne le montre pas, mais j'ai trop souffert, mentalement et physiquement, a confié Eden Hazard. Je n'ai pas honte de le dire. En 2018, j'étais peut-être dans les dix meilleurs du monde. Est-ce que je vais y revenir ? Je ne pense pas. Mais si mon corps me le permet, je peux encore faire des super trucs. »

Eden Hazard veut désormais retrouver son meilleur niveau. Cela passera obligatoirement par de bonnes performances en Coupe du Monde.

« J'ai gardé la même technique mais j'ai perdu de la confiance. Pensez-vous que l'on peut faire tous les matchs pendant dix ans sans interruption au plus haut niveau sans hygiène de vie ?..., a-t-il ajouté. J’espère que mon image sera meilleure après la Coupe du monde. ... J'ai envie de faire de gros matchs après des années de galère ».