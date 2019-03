Real Madrid - Les quatre joueurs dont José Mourinho ne voudrait pas pour son retour

Selon Sport, l'entraîneur portugais aurait fixé une condition particulière à Florentino Perez pour son come-back : le départ de plusieurs cadres.

Alors que la saison du Real Madrid va se terminer bien loin des hautes ambitions annoncées après les éliminations en Ligue des champions et en Copa del Rey, la Maison Blanche prépare déjà le prochain exercice à commencer par un nouvel entraîneur qui va remplacer prochainement Santiago Solari.

Selon le quotidien Sport, José Mourinho figure toujours parmi les favoris pour reprendre en main les Merengue en 2019-2020. Il s'agirait d'un retour pour celui qui a déjà dirigé le club espagnol, de 2010 à 2013.

Néanmoins, un éventuel come-back du "Special One", qui n'a plus de club depuis son licenciement de Manchester United en décembre dernier, ne se ferait pas en douceur. Toujours d'après Sport, l'entraîneur portugais aurait fixé une condition particulière à Florentino Perez à savoir le départ de plusieurs cadres pour renouveler l'effectif.

Bale mais aussi Ramos et Benzema concernés

Ainsi, Gareth Bale mais aussi Marcelo, Sergio Ramos et Karim Benzema seraient menacés si José Mourinho effectuait son retour dans la capitale espagnole. L'international gallois, dont la relation avec les supporters n'a jamais été apaisée, aurait un bon de sortie cet été.

Pour Marcelo, qui n'a disputé aucune minute du huitième de finale face à l'Ajax Amsterdam, un départ semble aussi se dessiner et la Juventus représente le point de chute le plus annoncé ces dernières semaines. Enfin, pour Ramos et Benzema, aucune rumeur n'a circule jusque-là. Devenus des légendes du Real Madrid, ces joueurs avaient eu une relation délicate avec Mourinho lors de son premier passage.