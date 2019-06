Real Madrid, les premiers mots de Jovic : "Je suis sûr d'avoir fait le meilleur choix"

L'attaquant serbe a été présenté devant la presse et le public du Real Madrid ce mercredi après-midi. Il a affiché ses ambitions.

Transféré au en échange d’un chèque de 60 M€, Luka Jovic a été présenté officiellement du côté du Santiago Bernabéu devant les médias et le public. Brillant avec Francfort, l'international serbe était courtisé par les meilleurs clubs européens a dû trancher entre le Real Madrid et le . L'ancien attaquant de a finalement préféré rejoindre la Casa Blanca et il est certain d'avoir fait le bon choix pour sa carrière.

Invité par Florentino Pérez a prononcé quelques mots, après la présentation du président du Real Madrid et une vidéo de ses exploits depuis sa jeunesse, Luka Jovic a adressé quelques mots devant la presse. Le Serbe est fier et heureux de son choix : "Bonjour. Merci d'être venu. Je suis le garçon le plus heureux du monde. Je suis très excité et sûr d'avoir pris la meilleure décision. Je vais tout donner pour gagner plus de titres. Merci à tous".

Pérez : "Tu voulais faire partie de la légende de ce club"

En introduction, Florentino Pérez avait encensé l'attaquant serbe: "Cher Luka, tu es un joueur du Real Madrid, le club des 13 coupes d’Europe. Merci d’avoir choisi ce maillot pour continuer à grandir comme l’un des meilleurs buteurs du monde. Nous savons que de nombreux clubs te voulaient, mais tu voulais faire partie de la légende du club. Tu arrives à seulement 21 ans, mais tu es déjà international. Tu arrives en provenance d’un club important et ami, l’Eintracht. Tu as fait une saison magnifique avec 27 buts marqués. Mais nos supporters vont te demander beaucoup plus parce qu’ils savent ce que tu peux apporter par ta qualité. À partir de maintenant, tu vas défendre ce club et ses valeurs".

"Nous voulons partager le début d'un nouveau projet pour la saison prochaine. Ce n'était pas l'année attendue, nous avons la détermination de faire face à l'avenir, ce club n'abandonne jamais et nous allons le prouver. Gagner quatre et trois consécutives est un exploit, tout cela a été possible grâce à l'unité des Madridistas et à une équipe de grande qualité et légendaire, mais maintenant, nous devons réussir à nouveau et aujourd'hui est l'un de ces jours et nous accueillons un joueur de football qui doit remplir cette mission", a ajouté le président des Merengue.

Du haut de ses 21 ans, Luka Jovic sort d'une très belle saison sous les couleurs de Francfort. Avant cela, il n'avait pas réussi à s'imposer lors de son passage à Benfica, où il n'a jamais eu sa chance. Au Real Madrid, l'international serbe, titulaire indiscutable en sélection, devra batailler pour avoir du temps de jeu. Luka Jovic aura fort à faire puisqu'il sera en concurrence avec Karim Benzema pour occuper la pointe de l'attaque des Merengue.