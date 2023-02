Real Madrid : les mots forts d'Ancelotti sur Benzema !

L'entraîneur du Real Madrid a une nouvelle fois tenu des propos très élogieux à l'égard de Karim Benzema, auteur d'un doublé contre Elche (4-0).

Les années passent, et Karim Benzema continue d'écrire sa légende dans le club le plus titré de l'histoire. Ce mercredi, lors d'une banale rencontre de Liga contre Elche, le Real Madrid n'a eu aucune difficulté à dompter la lanterne rouge du championnat. Et KB9 a encore été impactant sur ce résultat puisque l'ancien Lyonnais a signé un doublé - deux buts inscrits sur penalty.

Mais cette performance, d'apparence anecdotique, permet à l'avant-centre du Real d'ajouter un nouveau record à sa collection puisque Benzema est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club en championnat. KB9 totalise désormais 230 buts en Liga. Il devance ainsi le légendaire Raul, qui s'était arrêté à 228 réalisation, et n'a plus que Cristiano Ronaldo dans son viseur (311 buts).

Ancelotti complètement fan de Benzema !

Pour Carlo Ancelotti, Karim Benzema est bien au panthéon des plus grand. "C'est un joueur complet, pas seulement un attaquant. Il combine bien avec ses coéquipiers, c'est un attaquant qui se tient toujours prêt dans la surface et un joueur qui nous aide énormément dans la possession. Karim est en train de faire une carrière fantastique", a conclu le technicien italien. Des propos que Karim Benzema devrait apprécier.