Real Madrid, les confidences douloureuses de Federico Valverde sur le Clasico

Le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, est revenu lundi sur la défaite face au Barça lors du Clasico.

Le 26 octobre dernier, le Real Madrid recevait le Barça pour le compte de la 12e journée de Liga. Une rencontre qui a tourné en cauchemar pour les Madrilènes qui se sont lourdement inclinés face aux Blaugranas (0-4). Trois semaines après le Clasico, Federico Valverde est revenu sur cette débâcle, ce lundi.

Federico Valverde raconte la mésaventure du Real Madrid lors du Clasico

C’était un match décisif pour la suite de la lutte au titre en Liga cette saison. Le Clasico devait également permettre au Real Madrid de lancer proprement sa campagne après avoir montré quelques failles les semaines précédentes. Mais c’était sans compter sur un Barça déterminé à assumer suprématie sur le championnat espagnol. Les Blaugranas, sans pitié, ont alors infligé à Kylian Mbappé et ses coéquipiers, une humiliation sur le score de quatre buts à zéro. Une défaite qui aura fait très mal dans le vestiaire madrilène. « La défaite 4-0 contre le Barça a été très douloureuse. Nous devons admettre qu'ils nous ont surclassés », lance Federico Valverde dans un entretien accordé à Movistar, lundi.

Cadre du Real Madrid, Federico Valverde ne s’était pas montré à son avantage non plus à l’image de ses coéquipiers. L’international uruguayen reconnait d’ailleurs que le Barça était supérieur lors du Clasico surtout après avoir pris l’avantage en seconde mi-temps. « Il faut aussi savoir reconnaître qu'une équipe a joué un match inférieur à l'autre, et je pense que Barcelone a fait un très bon match. Je ne pense pas que tout soit mauvais pour Madrid, je pense simplement que Barcelone a fait de bonnes choses. Surtout en deuxième mi-temps... La première mi-temps a été très équilibrée et les deux équipes ont eu des occasions. En seconde période, ils ont marqué un but et tout a changé, l'énergie a changé, du moins dans notre équipe », explique-t-il avant d’avouer que le Real avait paniqué durant le match. « Ils ont ensuite marqué le deuxième but et cela a évidemment dépassé le niveau tactique et footballistique. On oublie un peu, on devient un peu fou », confie Federico Valverde.