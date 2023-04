Real Madrid : le voeu irréaliste de Vinicius Junior

Le Brésilien a explosé depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid et reste très ambitieux pour le futur.

En deux ans, Vinicius Junior s'est totalement métamorphosé. Fini le poulet sans tête capable de faire des différences à répétition mais sans réussir à trouver le chemin des filets où à se montrer décisif. Désormais, le Brésilien est incontestablement l'un des meilleurs attaquants de la planète et forme un duo incroyable avec Karim Benzema.

"Ancelotti est le meilleur entraîneur du monde"

Pour Vinicius Junior, le déclic a été sans le moindre doute l'arrivée de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid. Le Brésilien a évolué et réussi à atteindre son meilleur niveau sous les ordres de l'Italien et les statistiques ne mentent pas à ce sujet puisqu'il compte 21 buts et 16 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Lors du quart de finale de la Ligue des champions contre Chelsea, Vinicius s'est une nouvelle fois montré à la hauteur de l'événement et a délivré deux passes décisives lors de la victoire 2-0 du Real Madrid sur le club de Premier League. Ce n'est un secret pour personne que le jeune homme de 22 ans est un grand admirateur de l'entraîneur italien.

"Ce que je veux, c'est gagner beaucoup de Ligues des champions"

Ce dernier a vu son nom être lié à la sélection brésilienne ces derniers mois et forcément après la rencontre face à Chelsea, Vinicius Junior a ouvertement affirmé son envie de voir Carlo Ancelotti l'entraîner avec le Brésil, sans pour autant lâcher le Real Madrid. "Ancelotti est le meilleur entraîneur du monde, pour moi et pour tous les joueurs de l'équipe. J'espère qu'il pourra m'entraîner dans les deux cas, au Real Madrid ou au Brésil", a-t-il déclaré après sa victoire contre Chelsea.

Vinicius a toutefois lancé un avertissement à ses coéquipiers pour qu'ils restent sur leurs gardes à Stamford Bridge, même si l'avantage est de deux buts. "Nous devons toujours rester forts pour le deuxième tour. Nous savons que c'est compliqué, mais nous sommes en bonne forme physique. Nous voulons toujours gagner plus de buts. C'est très difficile de jouer contre Chelsea, qui joue avec trois défenseurs centraux plus deux latéraux qui descendent pour défendre et c'est très difficile", a-t-il ajouté.

Ambitieux, le Brésilien qui a remporté la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière l'an dernier avec le Real Madrid n'entend pas s'arrêter en si bon chemin : "Tous les joueurs qui portent ce maillot savent que jouer la Ligue des champions est très spécial, les supporters sont très proches et si vous jouez pour le Real Madrid, vous devez avoir ce désir en Ligue des champions. Ce que je veux, c'est gagner beaucoup de Ligues des champions, comme Modric et Benzema. C'est ce que je veux pour le moment."

Le message est passé. Avant de penser au match retour à Stamford Bridge mardi prochain, Vinicius et ses coéquipiers affronteront Cadix, samedi, en Liga, bien que les chances de titres du Real Madrid dans cette compétition sont très compromises.