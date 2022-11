Real Madrid : le rétropédalage d'Eden Hazard sur son avenir

Eden Hazard a reconnu que sa carrière au Real Madrid, marquée par les blessures, n'est pas une réussite, et son avenir n'est pas entre ses mains.

Véritable monstre du football en Angleterre, Eden Hazard n'est plus que l'ombre de lui-même au Real Madrid. Le Belge est rentré dans l'anonymat tant il ne joue pas chez les Merengue. La faute aux nombreuses blessures qui l'ont freiné depuis son arrivée en Espagne. Pour autant, Eden Hazard n'a jamais baissé les bras et ne désespère pas à l'idée de réussir à Madrid.

Un départ impossible en janvier...

En début de semaine, dans la presse belge, il a d'ailleurs réaffirmé son désir de rester au Real Madrid et d'y réussir : "Moi, je ne doute pas de mes qualités. Je n'ai pas démontré depuis pas mal de temps mais je ne suis pas devenu nul en deux-trois ans (...) On a parlé un peu au début de l'année (avec Ancelotti, ndlr). Il m'a dit de faire le maximum quand je suis sur le terrain".

Oui, mais voilà, tout n'est pas si simple et Eden Hazard est conscient que son avenir n'est pas uniquement entre ses mains. D'autant plus que son salaire élevé, qui lui a été attribué lorsqu'il est arrivé en grande pompe en provenance de Chelsea, risque de pousser le Real Madrid à s'en séparer s'il ne joue pas plus. Dans une interview accordée à Marca, Eden Hazard c'est cette fois-ci montré plus réaliste concernant son avenir.

...mais envisageable l'été prochain

"En janvier, c'est impossible, car j'ai une famille et j'aime la ville. Mais en été, il est possible que je parte. Il me reste une année de contrat et c'est la décision du club. Si le club me dit 'Eden, merci pour quatre ans, mais tu dois partir', je dois l'accepter parce que c'est normal. Mais j'aimerais jouer plus, montrer davantage que je peux jouer, que je suis un bon joueur", a expliqué l'international belge.

Eden Hazard n'a fait que trois apparitions en Liga cette saison et seulement 51 en tout depuis qu'il a rejoint le Real Madrid. Même lorsqu'il est en bonne santé, il n'est plus un titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, alors forcément, il sait que sa présence dans la capitale madrilène ne tient plus qu'à un fil et que ses jours sont comptés.

Hazard n'a pas indiqué où il voudrait aller, bien qu'il ait souvent été lié à un retour en Premier League, où il a connu un succès massif à Chelsea. L'ailier aura bientôt 32 ans, donc sa prochaine destination pourrait être l'une de ses dernières. Il a été appelé dans l'équipe de Belgique pour Qatar 2022 et tentera de montrer ses capacités dans ce qui sera certainement sa dernière apparition en Coupe du monde.