Real Madrid : le remplaçant d'Ancelotti dévoilé

FC Valence vs Real Madrid

Le Real Madrid panse ses plaies après sa lourde défaite face au FC Barcelone, et les réactions négatives ne sont pas loin derrière.

L'avenir de plusieurs stars est déjà remis en question, mais aucun n'est plus enthousiasmé que celui de l'entraîneur Carlo Ancelotti.

Alors que Vinicius Junior et Aurelien Tchouameni semblent moins sûrs de leur avenir à long terme que la semaine dernière, il y a une certitude sur laquelle certains à Valdebebas insistent : Xabi Alonso reviendra au Santiago Bernabeu en 2025. C'est ce que rapporte Relevo, qui affirme que le Real Madrid voit Alonso comme le candidat idéal pour succéder à Ancelotti, et le Bayer Leverkusen pense également qu'il sera sur la bonne voie l'été prochain.

L'article continue ci-dessous

Les Merengues ne sont pas pressés de se séparer d'Ancelotti, et personne ne s'attend à ce qu'il parte en cours de saison. Ils le considèrent comme un membre du club et sont heureux de l'avoir comme entraîneur alors qu'il remporte des titres. Dès qu'il ne sera plus là - ce qui pourrait être cette saison - Ancelotti se verra offrir un rôle au sein du club supérieur.

Peu de gens s'attendaient à ce qu'Ancelotti reste ici aussi longtemps lorsqu'il a été recruté pour ce poste, mais avec deux Ligues des champions en trois ans, Los Blancos ont largement dépassé les attentes avec l'Italien. Son inconstance en Liga a toujours été une caractéristique de sa carrière, et il n'est pas surprenant que, comme lors de son premier passage, cela puisse leur revenir en pleine figure.